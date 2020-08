Pozor, Matovič povedal pravdu

Koalícia otvorila a zatvorila diskusiu o odluke cirkví.

18. aug 2020 o 14:53 Peter Tkačenko

Nechce to ísť na jazyk, v klávesnici to iskrí a tekuté kryštály sa chcú rozliať na kolomaž, ale je to tak: 18. august 2020 je deň, keď Igor Matovič povedal pravdu.

Totiž, že spôsob, akým sa SaS pokúsila „otvoriť diskusiu“ o odluke cirkví od štátu, je naozaj najlepšou cestou, ako tému bezpečne umŕtviť na celé volebné obdobie.

Prečo nie je trikrát rozumné odpichnúť sa od témy šetrenia peňazí, včera na tomto mieste prívetivo vysvetlila kolegyňa Kepplová a v podstate to isté svojským slovníkom a tónom zopakoval premiér.

Téma odluky predsa nie je v prvom rade fiškálna a môžeme pestovať oprávnené pochybnosti, že tento argument myslia v SaS vážne.

Päťdesiat miliónov ročne (toľko nás cirkvi stoja) nie je žiadna „enormná suma peňazí“, ako predstiera poslanec Miroslav Žiak.

Nie je to najmenej, ale strana, čo sa podpísala pod polmiliardový balíček pre ľudí, ktorých sa prepad hospodárstva dotkol najmenej (zamestnaných a dôchodcov), by mohla vážiť slová.