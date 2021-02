Fico a Pellegrini dúfali, že zabudneme. Nezabúdame

Aby jedného dňa žiaci v učebniciach nečítali, že vražda zostala nepotrestaná.

18. feb 2021 o 21:39 Beata Balogová

Nezabúdame. Aj keď ľudia, ktorí prichádzajú o svoju moc, dúfali, že tri roky po vražde novinára a jeho snúbenice bude naše spomínanie zredukované na jeden veniec na výročie.

Lenže vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odhalilo taký rozklad právneho štátu, že ak by Robert Fico a Peter Pellegrini mali svedomie, tak by sa obaja dávno pobrali na politický dôchodok.

Spomíname na Jána a Martinu, nielen pre minulosť, ale aj preto, že týmto dvom mladým ľuďom, ich rovesníkom alebo ďalším generáciám dlhujeme očistu polície, prokuratúry a justície.

Dlhujeme im pocit a presvedčenie, že štát sa neriadi cez Threemu Mariana Kočnera alebo z najvyššieho poschodia Širokého hotela.

Toto nie je čas zabúdania. Stále čakáme na to, aby bol odsúdený aj objednávateľ. Aby jedného dňa žiaci v učebniciach histórie nečítali vetu, že vražda novinára zostala nepotrestaná.

Nebudujeme zaprášené múzeá, v ktorých mlčia odložené predmety. Teraz žijeme čas veľkej šance na očistu štátu.

Aj v čase, keď sa na Igora Matoviča a jeho vládu valí oprávnená kritika za nezvládnutie pandémie, patrí tejto vláde uznanie za to, že rozviazala ruky polície a prokuratúre.

Volič musí byť pri pohľade na Fica a Pellegriniho, ako plánujú návrat k moci, ostražitý. Ak by sa im to podarilo, stiahli by krajinu do stavu morálneho a právneho rozkladu. Žiaden skutok by sa nestal.

V neposlednom rade spomíname na rodiny Jána a Martiny. Ich bolesť ťažko obsiahneme, lebo ona sa už nevyjadruje plačom alebo utrápenou tvárou. Spomínanie na Jána a Martinu je ich každodenný chlieb.

Rodiny spomínajú, ako my pracujeme, vraciame sa k rodine, vstávame ráno z postele a večer si líhame. A pritom majú veľa otázok. Ťažké otázky, ktoré nie hocikto unesie. Preto im dlhujeme odpovede.