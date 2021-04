Výber šéfredaktorky: Ani len netušíme, ako veľmi sme si to cez sviatky pokazili

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

8. apr 2021 o 18:28 Beata Balogová

Milé čitateľky, milí čitatelia,

zatiaľ nevieme, ako veľmi sme si to cez sviatky pokazili. Zábery na kolónu áut vo štvrtok večer na výjazde z Bratislavy smerom do Senca vo mne zanechali obavy, že naša druhá covidová Veľká noc nebude bez následkov.

Ľudia sú unavení a klesajúce čísla nakazených rozväzovali ruky a najmä túžbu cestovať za rodinou. Slnečné dni vnucovali pocit, že je hriechom sedieť doma. Sama som riešila dilemu, či po troch mesiacoch navštíviť rodinu, ale ostala som doma. Stále sme krehkí, nemocnice sú plné a naši zdravotníci sú unavení.

Ani my novinári sme vám nedokázali dať jasnú odpoveď na otázku: kedy sa to zmení k lepšiemu, kedy sa začne uvoľnenie. Nie je prekvapivé, že práve článok kolegu Michala Katušku o možnom uvoľňovaní za posledné dni najviac zaujal čitateľov, a nielen preto, že čakajú na stretnutie s priateľmi na letných terasách.

Očkovanie naďalej ostáva najistejším kľúčom k slobode. Čo však o našej krajine hovorí fakt, že v dvoch vakcinačných centrách v Bratislave nedávno neoprávnene zaočkovali až tri štvrtiny záujemcov? V čom vidí bývalý minister financií Ivan Mikloš dôvod predbiehania sa na slovenský spôsob? Prečítajte si odpoveď v komentári.

Téma ruskej vakcíny Sputnik opäť ožila, keďže čakáme na zverejnenie stanoviska slovenskej liekovej autority ŠÚKL, ktorý zaslala ministerstvu zdravotníctva. Lebo okrem folklóru okolo zaočkovaných morčiat, veľa ľudí potrebuje informácie pred tým, než by si dali pichnúť vakcínu, ktorá prehĺbila vládnu krízu. Ani tí, čo nechcú Sputnik politizovať, sa zjavne nepohnú dopredu, kým nedostanú kompletnú dokumentáciu od ruského výrobcu. Ten sa s doručením dokumentácie neponáhľa. Zaujal vás súhrn kolegu Jána Krempaského o tom, prečo kontrolóri majú výhrady k očkovaniu Sputnikom.

Vládna kríza sa už skončila, ale naďalej sa zamýšľame nad osudom strany OĽaNO na čele s Igorom Matovičom. Redaktor denníka SME Roman Cuprik sa pozrel na to, ako dopadla pôvodná vízia Matoviča o platforme pre ľudí, ktorí budú nezávislí od strany či jej predsedu. Koho všetkého dotiahol do parlamentu a čo za to od týchto ľudí Matovič vyžaduje? Čo je vlastne OĽaNO, ak už nie je platformou nezávislých osobností a ako slovenskú politickú scénu deformuje?

Covidové vyčerpanie som spomínala na začiatku môjho listu. O tom, že to nie je len náš dojem, ale reálny problém mnohých rodín a firiem, potvrdzuje aj rozhovor kolegu Jozefa Tvardzíka so psychológom Karolom Kováčom. Tvrdí, že väčšina zamestnancov je vyčerpaná a nevládze. Dozvieme sa, že výskyt úzkostných porúch je na Slovensku sedemnásobne vyšší než pred pandémiou, kým zdokumentovaný výskyt depresií narástol desaťnásobne. Kto aspoň raz v živote zažil panický atak, nebude ten odkaz vnímať tak, že sme z tej pandémie troška smutnejší.

Mnohí už okomentovali seriál Slovania na sociálnych sieťach. Niektorí boli sklamaní, niektorí chválili atmosféru alebo sa odvážili k prirovnaniu k Hre o tróny. Moja kolegyňa Kristína Kúdelová sa však opýtala Vladimíra Urbana, ako sa na seriál pozerá očami historika. Našiel v ňom mnoho chýb. Aké?

Mnohí ste mi písali o svojich skúsenostiach s prihlasovaním sa na očkovanie, ale aj so samotným očkovaním. Niektorí ste chválili skúsenosť v bratislavskom vysokokapacitnom očkovacom centre. Mnohí ste vyjadrovali sklamanie nad tým, že niektorí vaši spoluobčania nemajú zábrany podvádzať, aby sa dostali v očkovaní skôr na rad.

Prosíte nás, aby sme tieto prípady sledovali. Novinári, nielen z redakcie SME, sa snažia poukazovať na to, že nejasné výnimky nahlodávajú dôveru občanov v schopnosť štátu zabezpečiť elementárnu férovosť v očkovaní.

Ďakujem za všetky vaše listy a reakcie.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

