Výber šéfredaktorky: Fica len tak nejaká väzba nezastaví

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

28. máj 2021 o 4:04 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

stretnutie najvyšších ústavných činiteľov, ministrov vnútra a spravodlivosti, generálneho a špeciálneho prokurátora a šéfov polície a SIS v špeciálnej miestnosti tajnej služby, ktorú nie je možné odpočúvať, rozprúdi predstavivosť a plodí otázky. Žiaľ, odpovedí nebolo až tak veľa, a tak sme tápali v interpretácii toho, či čelíme nejakému ohrozeniu, alebo došlo k nejakému skratovému rozhodnutiu, do ktorého sa nechala vtiahnuť aj pomerne zdržanlivá prezidentka.

Robert Fico s inštinktom politika, ktorý oslovuje podobné obecenstvo ako konšpiračné weby, sa, samozrejme, chytil témy SIS a navrhol, aby parlament vypočul jej bývalého šéfa Vladimíra Pčolinského, ktorý je momentálne v najprísnejšej väzbe, aby neovplyvňoval svedkov. Tento bizarný nápad podporil aj Boris Kollár a jeho rodina.

Zmysel poslaneckého vypočúvania Pčolinského nie je jasný, na čo by sa ho pýtali, ako by mal objasňovať stretnutie v SIS, keď v tom čase už sedel vo väzbe, ale to Fica v žiadnom prípade nezastaví. Ale prečo tento návrh podporil šéf Sme rodina?

"Boris Kollár počuje na Ficovo vábivé tokanie, cíti to srdcom a banality ako právny štát či základný vkus sú mu ukradnuté," odpovedá na otázku môj kolega Peter Tkačenko vo svojom komentári.

Čítajte: Heger má zatiahnutú brzdu

Minulý týždeň nami otriasol osud bieloruského novinára Ramana Prataseviča. Kvôli nemu dal diktátor Lukašenko odkloniť let Ryanair z Atén do Vilniusu na letisko v Minsku. Vraj mala byť na palube bomba, ktorú, samozrejme, nenašli, ale Pratasevič skončil vo väzení. Za údajné teroristické aktivity spojené s informovaním o protestoch proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.

Taká mocenská logika by aj na Slovensku našla pomerne rozvetvené skupiny "teroristov". Zamýšľala som sa, čo všetko nás chráni od toho, aby slovenskí politici s nábehom na obsedantno-kompulzívnu autokraciu jedného dňa nezačali väzniť novinárov ako nepriateľov a teroristov.

Môj kolega Michal Havran si spomenul na Andrija, učiteľa bieloruského jazyka, ktorý mu rozprával o Lukašenkovom psychopatickom režime "a my, z Poľska, Slovinska a Slovenska, sme ako-tak rozumeli, no spisovatelia z Nórska a ďalších krajín si mysleli, že im rozpráva nejaký drsný komiks, že predsa nie je možné, aby bieloruská polícia znásilňovala študentky a na smrť mlátila mladých ľudí". Havran sa pýta, čo by asi Andrij povedal hlupákom, ktorí sa fotia pod portrétmi Lukašenka.

Čítajte: Kde je Andrij? A čo by povedal našim hlupákom, ktorí sa fotia pod portrétmi Lukašenka

Kým sa v niektorých autokraciách svet scvrkáva, u nás sa aj hranice uzatvorené covidom uvoľňujú. Ako ďaleko bude siahať naša sloboda, kde budeme môcť cestovať a za akých podmienok?

Minulý týždeň ste najviac vyhľadávali práve články, ktoré sa vám snažili zodpovedať tieto otázky. Lukáš Onderčanin pre vás urobil prehľad o tom, z akých krajín sa môžete vrátiť aj bez karantény a či sa bez obmedzení vrátite z letovísk napríklad v Turecku alebo v Egypte.

Čítajte: Schválili cestovateľský semafor. Po návrate z ktorých krajín musíte ísť do karantény?

Štát nám ukázal aj dočasný očkovací certifikát, ktorý by nám mal otvoriť dvere do Európy. Kolega Michal Katuška sa pozrel na to, či naozaj otvorí. V čase, keď zisťoval odpovede, ministerstvo zahraničných vecí ešte stále rokovalo s krajinami, aby naše certifikáty uznali.

Čítajte: Očkovací certifikát otvorí dvere do Európy. Ktoré krajiny ho plánujú uznať?

Ak by ste sa rozhodli, že tento rok budete dovolenkovať v kúpeľoch a náhodou by ste si vybrali Trenčianske Teplice, tak vás určite zaujme článok, ako si tento kúpeľný rezort rozdelili Kollár, Mečiarovci a kráľ hazardu.

Tomáš Vašuta z Indexu na katastrálnej mape našiel aj ďalšie kontroverzné mená a vysvetľuje, ako boli Zoroslav Kollár a Norbert Bödör spojení s kúpeľmi a ako si Kollár poupratoval vo svojich vlastníckych vzťahoch. Aj keď si všetci pamätáme na zlosť Mečiara, keď sa ho novinári pýtali na penzión Elektra, tá zďaleka nie je jediná, okolo ktorej sa v Tepliciach objavili Mečiarovci.

Čítajte: Ako si kúpeľný rezort rozdelili Kollár, Mečiarovci a kráľ hazardu

Rada pozorujem včely, aj keď by som sa o ne nedokázala postarať, a donedávna som mala len obmedzenú predstavu, čo včelárstvo vlastne obsahuje. Ale článok Ely Rybárovej ma vtiahol do sveta včelárskej rodiny, ktorej začali včely hynúť a oni sa bezmocne pozerali. Ale tragédiu zvrátili a dnes rozmýšľajú, ako sa lepšie starať o menej včiel. Fotograf Jozef Jakubčo dopomohol, aby čitateľ skutočne mohol stáť pri úľoch a pozorovať tie malé tvory, ktorých vyhynutie by spôsobilo nepredstaviteľné katastrofy.

Čítajte: Dlhoročná včelárka po zime našla viac než sto prázdnych úľov. Včely zmizli

Ďakujem vám všetkým, že nás čítate aj napriek uvoľneniam. Vážim si vašu priazeň.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

