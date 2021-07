Výber šéfredaktorky: Čo sa deje, keď Matovič žiarli a chce pomstu?

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

8. júl 2021 o 21:50 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

Igor Matovič naďalej skúša trpezlivosť voliča. Hýbu ním emócie, ktoré patria skôr do latinskoamerických seriálov než do politiky, a to v čase, keď sa nehrá o fazuľky, ale o zdravie obyvateľstva. Aj napriek snahe hľadať racionalitu za niektorými jeho krokmi, vykúkajú z nich žiarlivosť, pomstychtivosť a nenávisť.

Skritizoval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského za nízku zaočkovanosť obyvateľstva, zároveň už týždne blokuje peniaze na národnú kampaň na podporu očkovania. Dôvod? Vraj, aby sa neposielali peniaze do spriaznených médií, aby z vďačnosti o niekom pekne písali, aký som „sladký a dobrý minister“.

Bola by situácia iná, ak by Lengvarský nabádal ľudí na očkovanie Matovičovým Sputnikom alebo ak by nebol v prieskume najdôveryhodnejším ministrom?

Namiesto toho, aby podporil demokratické inštitúcie, nazval konanie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá sa obrátila na Ústavný súd s otázkou o referende, za zlomyseľné. S ktorým on nemôže súhlasiť. Dokonca ju obvinil, že ak by podpisy pozbierala jej progresívna skupinka, tak by sa na súd neobrátila.

Čo vlastne chcel týmto vyhlásením povedať Igor Matovič? Ak by sa prezidentka súdu neopýtala, tak by referendová otázka o predčasných voľbách bola v súlade s ústavou? Nebola.

S takou dávkou zlomyseľnosti, s akou operuje Matovič, by sme mohli pokojne dodať, že ak by aj on osobne zvládal manažment pandémie a vzťahy vo svojej koalícii, tak je možné, že smerácku petíciu 600-tisíc ľudí nepodpíše. Samozrejme, to nevieme. Vieme len, že sme v situácii, v ktorej Igor Matovič Robertovi Ficovi uľahčuje jeho boj o znovuzískanie moci. Lebo to nie je ani prezidentka, ani Lengvarský, z koho by mal byť Matovič nervózny.

Ale ako napísal môj kolega Peter Tkačenko, zastavené referendum o predčasných voľbách so sebou vlečie toľko paradoxov, až sa z toho človeku krúti hlava. Tieto paradoxy vo svojom komentári vysvetľuje.

Medzičasom sa vyšetrovatelia dostávajú bližšie k Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu. Ľudia, ktorých v minulosti chránili, začali vypovedať o korupcii, ktorá siahala až na najvyššie miesta. Aj preto tak zúfalo chce Robert Fico predčasné voľby a aj preto hovorí o politických väzňoch a ovplyvňovaní vyšetrovateľov.

Rada by som zopakovala to, čo som napísala vo svojom nedávnom komentári: „Všetko, čo dnes Robert Fico hovorí a robí, treba vnímať ako jeho boj o slobodu. Nie vašu slobodu, ale výlučne jeho vlastnú, aby sa nedostal za mreže. Lebo spôsob, akým riadil krajinu a koho všetkého chránil, keď sedel v premiérskom kresle, dnes už naznačuje, že tam smeruje.“

Kolegyňa Zuzana Kovačič Hanzelová sa opýtala šéfa polície Petra Kovaříka, či prídu obvinenia aj politických špičiek Smeru a či by polícia spravila raziu napríklad aj u guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Odpovede nájdete vo videu.

Ak plánujete cestovať do zahraničia, hľadáte skôr odpovede na otázky, či budete musieť ísť po návrate do karantény, ak nie ste proti covidu zaočkovaní. Od 9. júla platia nové pravidlá, keďže vláda zrušila cestovateľský semafor a sprísnila pravidlá pre všetkých, ktorí na Slovensko prichádzajú lietadlom.

Kolegyňa Daniela Hajčáková pre čitateľov pripravila modelové situácie. Po aktivitách, ktoré začal v koalícii vyvíjať Boris Kollár a jeho rodina, nevieme zatiaľ presne, akým komplikáciám budú čeliť nezaočkovaní ľudia v bežnom živote.

Niektoré cestovné kancelárie chytajú druhý dych, ale určite medzi nimi nenájdete cestovnú kanceláriu gréckych bratov Iliopoulosovcov Aeolus, ktorá kedysi ako prvá zaviedla priame lety z Bratislavy na grécke ostrovy.

Kolega z Indexu Tomáš Vašuta napísal príbeh ich pádu, keďže kancelária skončila v konkurze a postupne rozpredávajú jej majetok.

Minulý týždeň sme vydali správu s titulkom „Najhoršie ešte len príde“ a nebola o pandémii. Kolegyňa Renáta Zelná písala o kríze ktorá svojimi potenciálnymi následkami presahuje všetky naše pandemické obmedzenia.

Akej budúcnosti čelia naše deti a vnúčatá, načrtáva uniknutá správa o stave súčasnej klímy od Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy. Autori v nej prvýkrát opisujú aj body zlomu, keď rastúce teploty spustia v prírode nezvratné kaskádové efekty. Odkaz je pomerne jednoduchý, ale o to náročnejší na uskutočnenie: musíme zmeniť spôsob, akým žijeme a konzumujeme.

Nechcela som čítať rozhovor o Jožovi Rážovi, ale kolegyňa Kristína Kúdelová, ktorá sa rozprávala s Janom Gogolom o „Večnom Jožovi“, ma svojím spôsobom navnadila.

Otitulkovala svoj rozhovor vetou, že Rážove politické postoje súvisia s chudobou a hľadaním otca. Presvedčila ma, že tento rozhovor vonkoncom nie je len pre fanúšikov Ráža. Tak ako ani film Gogolu Večný Jožo alebo Ako som stretol hviezdu.

Ďakujem, že nás aj v týchto horúčavách čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME