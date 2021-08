Minimálnu mzdu treba zmraziť (komentár)

Vysoký nárast minimálky v časoch ekonomického prepadu škodí zamestnanosti.

30. júl 2021 o 11:04 Róbert Chovanculiak

Autor je analytik INESS

Trh práce momentálne na Slovensku nie je téma. Pri pohľade na vývoj miery nezamestnanosti sa zdá, že pacient je stabilizovaný. Za posledného pol roka vzrástla miernym tempom z 8,14 na 8,47 percenta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa objavujú nejaké správy o trhu práce, tak sú témou neobsadené voľné pracovné miesta a nedostatok zamestnancov. Tento pohľad z lietadla však skresľuje skutočný vývoj.

Od novembra 2020 do mája 2021 na Slovensku pribudlo 15-tisíc uchádzačov o zamestnanie. Pričom viac ako dve tretiny z nich boli z troch krajov. Asi nie je potrebné pripomínať, z ktorých.

Za pripomenutie však stojí desať okresov, v ktorých si hľadá zamestnanie 40 percent všetkých prepustených ľudí na Slovensku za posledného pol roka, pričom v nich žije len 16 percent všetkých obyvateľov.

Ide o okresy Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Bardejov, Kežmarok, Prešov, Vranov nad Topľou, Košice – okolie, Michalovce a Trebišov. Tieto okresy dlhodobo patria medzi ekonomicky zaostávajúce regióny.

V týchto desiatich okresoch od novembra 2020 do mája 2021 stratilo zamestnanie šesťtisíc ľudí. To je akoby tento rok zrušila svoje závody napríklad automobilka PSA Peugeot Citroen v Trnave aj s hŕstkou jej dodávateľov.

V skutočnosti je to ešte horšie, pretože v trnavskom okrese je miera nezamestnanosti 4,9 percenta a väčšina tu prepustených ľudí by si časom našla prácu. To sa však nedá povedať o desiatich spomínaných okresoch, kde sa miera nezamestnanosti pohybuje v rozpätí 10 - 18 percent.

Na príčine je pandémia, aj neúmerná minimálka