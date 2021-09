Jedenásty september nie je uzavretý príbeh (komentár)

Aj po dvadsiatich rokoch obraz kolabujúcich dvojičiek vyvolávajú úzkosť.

9. sep 2021 o 23:03 Beata Balogová

Vždy, keď nasadnem do lietadla, myslím na ten deň. Snažím sa nepredstavovať si detaily. To, ako teroristi oznamujú cestujúcim, že nedorazia tam, kde ich čakajú blízki, ale narazia do dvojičiek v New Yorku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nebola som tam, ale tá spomienka cestuje so mnou ako s ďalšími miliónmi ľudí. Od toho dňa sa už nikdy neteším na lietanie. Moje prežívanie je banalita oproti tomu, ako 11. september zasiahol do životov tisícok ľudí.

V roku 2006 som sa rozprávala s newyorským záchranárom, ktorý stále trpel na astmu a prach v ňom vyvolával panické stavy. Aj prach na nábytku.

Rozprávala som sa s maliarkou, ktorá mala galériu neďaleko dvojičiek. Odvtedy už nemaľuje.