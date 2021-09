Výber šéfredaktorky: Fico ako revolucionár? Len v karikatúre

Ešte niečo k tej zasadačke.

9. sep 2021 o 16:02 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

Robert Fico musel odstúpiť pod tlakom masívnych protestov. Neskôr hovoril o puči, dlažobných kockách a Sorosovi. Na ulici a na pódiách sa vraj nemala robiť politika. Dnes mu už pódiá a protesty neprekážajú. Aj keď pre podstatne menšie obecenstvo, ale reční so zápalom. Paradoxne začína mať pocit, že pre neho cesta späť k moci vedie cez frustráciu ľudí a cez protesty.

Hovorí o blížiacom sa najhoršom čase Slovenska, o ťažkých časoch a právnom fašizme. Hovorí že „títo ľudia zasievajú revanš neuveriteľných rozmerov“. Je mu ľúto novej vlády, ktorá príde, lebo tomu bude musieť zabraňovať. Lebo médiá sa podľa neho len prizerajú, ako sa láme právo. A je mu smiešne, keď majú novinári pocit, že ich práva sú porušované, keď ich niekto nepustí do nejakej zasadačky.

Ficove istoty

Vyšetrovatelia naozaj siahajú na Ficove istoty. Je pochopiteľné, že pre neho je táto skúsenosť bezprecedentná, lebo sa to nikdy počas jeho vlád nestalo, že by polícia bez zásahov vyšetrovala nominantov jeho vlády alebo dokonca aj vlastných šéfov. Nemohlo sa to stať.

Očista štátu od korupcie by nebola potrebná, ak by ju Fico a jeho vlády roky nezasievali a nepovyšovali ju na úroveň fungovania štátu. Ani vyšetrovatelia nie sú neomylní a môžu robiť chyby, ale tie sa nedajú porovnať so stupňom ochrany, ktorú polícia pod dohľadom Roberta Kaliňáka poskytovala „našim ľuďom“.

Prečo hovorí Fico o revanšizme? Lebo on si takto svoje nové prípadné vládnutie predstavuje: zastavovanie začatých trestných stíhaní, výmena vyšetrovateľov a paragraf 363 na denné použitie.

Ešte k tej zasadačke

Nikto z novinárov neočakával, že by práve Robert Fico videl niečo zvláštne alebo neakceptovateľné na tom, že generálny grokurátor Maroš Žilinka neumožnil novinárom z Aktualít, denníka SME a Denníka N klásť mu na tlačovke otázky. On roky neodpovedal na otázky novinárov týchto denníkov.

Maroš Žilinka si povedal, že jeho moc je dostatočná na to, aby sa mohol rozhodnúť, koho do zasadačky GP pozve a koho nie. Bolo to pre neho nepríjemné, že okrem zrušenia obvinenia Vladimírovi Pčolinskému musí vysvetľovať ešte aj toto.

A jeho vysvetlenie prekvapilo aj komentátora Sama Marca keďže „zdôvodňoval to tým, že nie je dosť miesta a ruksaky a vôbec pandémia – čiže klamal alebo prinajlepšom trepal –; a potom sa ešte počudoval, že v čom je problém, keď tú tlačovku dávali v telke, takže ju tie novinárky vlastne mohli sledovať.“

Čítajte: Predstavte si krajinu, v ktorej občania veria generálnemu prokurátorovi

V skutočnosti Generálna prokuratúra vymyslela nový formát „informovanie verejnosti“, čo podľa nich nie je tlačovka, aj keď vybrané médiá dostanú priestor na otázky. Je to vlastne návod, ako sa tváriť, že niekto komunikuje otvorene, ale pritom zúžiť priestor na kritické otázky. Je to simulácia otvorenosti.

To isté, čo robí napríklad Viktor Orbán: informuje verejnosť pomerne často a obšírne, ale otázky mu kladú len ľudia z médií, ktoré ovláda štát. A tak otázky nenarúšajú jeho odkazy. Nebolo by žiadnym prekvapením, ak by sa inšpirovali aj ďalšie inštitúcie, ktoré doteraz nemali nápad, ako zvolať tlačovku, ale nakoniec tam vpustiť len pár novinárov.

Otázky sa hromadia

Popritom otázky sa hromadia, napríklad aj v súvislosti s pozastavením vyšetrovania možného nabádania na krivé obvinenie vyšetrovateľov NAKA pod dozorom špeciálneho prokurátora.

Jozef Kandera, námestník generálneho prokurátora, na zrušenie využil rovnaký paragraf 363, akým o týždeň neskôr zrušili aj obvinenie bývalého šéfa SIS. Môj kolega Roman Cuprik sa čitateľom pokúsil vysvetliť, čo pridáva ďalšie napätie do vzťahov na špeciálnej a Generálnej prokuratúre.

Čítajte: Ďalšia stopka od Žilinkovho námestníka: Nedovolil NAKA stíhať ľudí z inšpekcie a SIS

Elektrina na budúci rok bude drahšia a Fico už stihol pre zvýšenie cien zaútočiť na vládu. Minister hospodárstva hovorí, že ľudia budú dostávať vyššie faktúry práve v dôsledku minulých prešľapov Fica.

V čom tento dlh spočíva, ako vznikol a ako ovplyvňuje ceny elektriny? Kolega z Indexu Jozef Tvardzík odpovedá na tieto otázky.

Čítajte: Ficov dlh budeme splácať roky, Brhel ale získal biznis snov

Tento týždeň ma zaujal rozhovor, ktorý pripravila kolegyňa Kristína Kúdelová. Je o ženách, ktoré zavraždili svojich manželov z vášne. Odpykávajú si svoj trest napriek tomu, že už v tom čase boli tehotné a vo väzení sa stali matkami. Deti im úrady odoberú, keď budú trojročné.

Tie ženy sa ocitajú vo filme, ktorý nakrútil Peter Kerekes. Režisér musel vstúpiť do ich osobných pekiel a Kristína dokáže pre čitateľa cez rozhovor preniesť túto cestu. Ktorá mení všetkých, diváka, režiséra a aj herečku.

Čítajte: Režisér Kerekes nakrúcal s vrahyňami: Táto skúsenosť ma neopísateľne zmenila

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME