Sme v Európe, ale stále v suteréne

Rodová rovnosť ani množstvo iných tém sa našich politikov stále nedotkla.

14. sep 2021 o 11:53 Vladimír Leksa

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Dejiny sú ako činžiak, mohlo by stáť v nejakom pamätníčku, a bola by to pravda. Dejiny majú svoje najvyššie položené rezidencie aj suterén a medzitým množstvo poschodí s bytmi väčšej či menšej výmery.

A v takom činžiaku sa to potom melie.

Niekedy sa stane, že revolúcia nastane dole a rozšíri sa až pod strechu. Tak to bolo v novembri 1989. Nájomníci družstevných aj štátnych bytov už toho mali dosť a vzbúrili sa.

Zmena sa ako požiar rýchlo šírila hore, do najdôležitejších apartmánov – vymenila sa vláda, vymenil sa parlament. Požiar samovoľne ustal a jeden apartmán ostal plameňmi zmeny dodnes nezasiahnutý – justícia.