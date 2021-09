Výber šéfredaktorky: Fico sa nám vyhráža. Berme to vážne

Aká je odvrátená tvár Plačkovej?

30. sep 2021 o 16:24 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

Robert Fico sa vyhráža. Robí to pomerne dlho a robí to rád. Pripadá nám to takmer prirodzené. Je to v súlade s jeho imidžom permanentnej nasrdenosti. Takmer nikdy nehovorí s pokojom a pokorou. Nehovorí o svojich neistotách. On nikdy nemá dilemy, nezvažuje a nechváli. Teda nikoho okrem seba a svojej strany.

Hovorí o revanši, ktorý vraj bude odpoveďou na „zločiny páchané súčasnou vládnou koalíciou“. V minulosti sa vyhrážal novinárom a naposledy aj prezidentke. Aj z výrazov, ktoré volí, je jasné, že ako vždy, Ficovi ide výlučne o Fica a jeho ľudí.

Je to tá nedopovedaná veta, ktorá mala nasledovať po jeho povestnom úškrne pri demisii: ja nikde neodchádzam. Vrátim sa a všetkým vám to vrátim.

Vskutku to naozaj nie je prázdna vyhrážka: prípadný návrat Fica k moci by umocnil najhoršiu možnú verziu Slovenska. Dokonanie mafiánskeho štátu. Posilneného Orbánovým úspechom, už vlastne bez zbytočných rečí o hodnotách, lebo nebudú potrebné.

Opäť Soros

Vo svojom videu, v ktorom vraj nutkaný „svojou osobnou integritou“ sa vyjadroval, prečo odmietol pozvanie do Rádia Expres, povedal jednu zaujímavú vec. Vraj v roku 2018 bol na tom podobne ako kedysi Vladimír Mečiar, na ktorého odstránenie z politiky boli potrebné Sorosove peniaze.

Jasné, že sa nechcel porovnávať s Mečiarom, a jasné, že to mal byť ten orbánovský moment a odkaz mal znieť, že neodchádzal pre korupciu, ale kvôli Sorosovi. Lenže, v tom videu porovnanie s Mečiarom bolo jediné, čo dávalo zmysel. Veľmi správne sa prirovnal k Mečiarovi vo svojom vplyve na stav demokracie.

Igor Matovič za možný návrat Fica viní novinárov, že ho oživili a poumývali od „sračiek“. Presne takým spôsobom, ako vládol. Cez skratky a výkriky bez sebareflexie. Lenže Fica živí práve chaos, ku ktorému Matovič sám mohutne prispieval.

Čo má v rukách NAKA

Fico má okrem smädu po moci ďalšiu silnú motiváciu vrátiť sa do vlády. NAKA sa dostala pomerne blízko k ľuďom, ktorí s ním spolupracovali alebo jeho stranu sponzorovali.

Keďže jednotlivé zločinecké skupiny na Slovensku sú previazané, vyšetrovateľom NAKA sa postupne podarilo dostať od bežných výpalníkov až k ľuďom na najvyšších miestach polície.

Nedá sa však voličovi vyčítať, ak sa v tých kauzách postupne stráca. Síce pomenovania Božie mlyny, Očistec alebo Judáš naznačujú biblické rozuzlenia, ale v hlave bežného pozorovateľa to všetko splýva.

Kolega Roman Cuprik pre vás pripravil vývoj káuz až po kauzu Mýtnik, kde sa už spomína aj meno šéfa Hlasu Petra Pellegriniho.

Unesená polícia

Lenže temné sily zrejme prenikli aj do polície. Jej nový šéf Štefan Hamran v rozhovore s Petrom Kováčom hovorí, že sa bojuje o charakter tohto štátu a do tohto boja boli zatiahnuté aj bezpečnostné zbory.

Podľa Hamrana takzvaná vojna policajtov je aj „dôsledkom toho, že na mnohých funkciách v rámci bezpečnostných zborov stále sedia politickí nominanti. Ak vás tam politicky dosadia, tak sa politicky očakáva, že budete prejavovať bezbrehú lojalitu. Dnes sa to ukazuje".

Hamran je presvedčený, že niektorých tam dosadili rôzne finančné skupiny či oligarchovia.

Odvrátená tvár Plačkovej

Najväčší rozruch minulý týždeň spôsobilo zadržanie Zuzany Plačkovej. Moje nedokonalosti v znalosti Instagramu sa objavili v momente, keď som sa kolegov opýtala, kto je tá Plačková.

Potom som si prečítala, že ešte aj pri jej zadržaní pre podozrenie z obchodovania s drogami, kričala do televíznych kamier, aby ju ľudia sledovali na Instagrame.

Policajti sú presvedčení, že Plačková drogy nielen predávala, ale ich aj vyrábala a distribuovala. Gang kupoval tabletky proti alergii v Poľsku, lebo u nás nie sú voľne dostupné, a potom z nich na Slovensku vyrábali pervitín. Naivne som sa snažila si predstaviť, či tie tabletky nakupovali v lekárni a či to obrovské množstvo nikomu neprišlo podozrivé. Asi nestačilo povedať, naša teta nám strašne kýcha.

Moji kolegovia vysvetľujú, prečo zatkli Plačkovú a ako drogový gang fungoval.

Ničiteľ podnikov

Prvýkrát sa jeho meno objavovalo pri krachu najväčšieho výrobcu zdravotníckej techniky Chirany Prema. Potom ako František Hodorovský získal kontrolu nad podnikom, dostal ju do konkurzu.

Keď vám skrachuje jeden podnik, môže byť za tým zhoda náhod alebo zlé načasovanie. Keď vám skrachujú dva podniky, môžu vznikať pochybnosti, ale pri troch sa už dvíha obočie, píše kolega z Indexu Tomáš Vašuta. Pozrel sa na podnikanie Hodorovského, s ktorým sú spojené až štyri krachy firiem.

Ahoj, Angela

Dosiahla vážnosť a rešpekt nielen vo svojej krajine, ale na celom svete. Ešte aj takí egocentrickí čudáci ako Donald Trump museli počúvať, čo hovorí. Angela Merkelová už nebude nemeckou kancelárkou.

„Postkomunistická stredná Európa mala v Merkelovej strategického spojenca a symbolickú tútorku, ženu, ktorá sem často chodievala od čias, keď pracovala ako mladá vedkyňa vo výskume, rozumela divokej a nedôveryhodnej psychológii českých, maďarských alebo slovenských politikov, ich chýbajúcemu rozmeru a pohľadu, ktorý ich opakovane uvrhoval do falických mystérií boratovského typu, pozerala sa na nich ako láskavá učiteľka z Rokfortu na prvákov v čarodejníckej škole,“ píše Michal Havran vo svojej politickej rozlúčke s Merkelovou.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME