Pandémiu ovládli falošní guruovia, extrémisti a fašisti

Je čas dôrazne sa zastať slušných a čestných ľudí, ktorí dodržiavajú opatrenia.

9. nov 2021 o 9:31 Dominik Kopcsay

Autor je hudobný skladateľ

Pred rokom a pol, v marci, keď sme boli všetci (aj antivaxeri a popierači covidu a opatrení) zavretí doma počas prvej vlny, som napísal, že nesmieme v pandémii prenechať slovo fašistom a extrémistom, podvedomé pudy nesmú ovládnuť väčšinovú spoločnosť.

Uviedol som, že nesmieme prepadnúť apokalyptickému videniu sveta časti ľudí, ktorí vnímajú vírus len ako výmysel skazeného Západu a v očkovaní vidia len autizmus (to sme ešte nemali vakcínu proti covidu-19).

Teraz už vieme s istotou povedať, že slovenskú spoločnosť počas pandémie ovládli tí najhorší a má to strašné následky.

O čom hovorí tragédia v Houstone

Pred niekoľkými dňami sa udiala v Amerike v Houstone tragédia na koncerte amerického rapera Travisa Scotta. V publiku došlo počas koncertu k tlačenici, ľudia nemohli dýchať, mnohí z nich odpadli a udupali ich. Osem ľudí zahynulo a mnohí utrpeli zranenia.

To, čo je na tejto tragédii zarážajúce, sú šokujúce zábery z miesta činu. Niektorí ľudia sa napriek vedomiu o odpadnutých ľuďoch naďalej zabávali v ich blízkosti, zúfalá žena sa snažila upozorniť kameramana na to, čo sa deje, no ten ju ignoroval, dav na ňu začal byť, naopak, agresívny.

Raper Travis Scott na záberoch sleduje situáciu z pódia a vyzerá to tak, že vidí, ako odnášajú bezvládne telá, no neprestáva spievať a koncert nezastavuje. Záchranári sa snažia oživiť ľudí v bezvedomí, no v okolí sa ostatní ďalej zabávajú, niektorí dokonca vylezú na záchranárske autá so zapnutými majákmi a blokujú cestu k zraneným.

To, čo sa udialo, je mrazivé a šokujúce. Sme svedkami absolútnej ignorancie a neľudskosti k zraneným aj od publika, organizátorov či účinkujúcich. Pri pohľade na také zábery sa človeka zmocní pocit: Ako je to vôbec možné?

Ako sa môže taká veľká skupina ľudí správať tak neľudsky a bezcitne?

Incident v Houstone sa bude iste dôkladne vyšetrovať a budú sa hľadať zodpovední. Už teraz vieme, že veľa ľudí sa zachovalo bezcitne v opojení kolektívnej psychózy. Je ťažké hľadať príčiny tohto správania, no je dôležité uvedomiť si, čoho sú ľudia ako spoločnosť schopní.

Dusiaci sa ľudia, ktorých nikto nevnímal

Na Slovensku je na vzostupe tretia vlna pandémie a my sme svedkami podobnej scény, aká sa udiala v Houstone na koncerte. Akurát nemáme možnosť všetko nechápavo sledovať s odstupom na sociálnych sieťach, ale sme priamo aktérmi diania, sme súčasťou davu.