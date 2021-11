Výber šéfredaktorky: Keď ešte aj Fico veril na očkovanie

Ficova nová póza je propagandistická. Tak ako pristupuje ku všetkému.

Vlani v tomto čase sme vedeli, že zomrie veľa ľudí. Hovorili sme o zbytočných úmrtiach. A slovo zbytočné zďaleka nevystihovalo tragédiu, ktorá sa na nás valila. Ľudia boli vyčerpaní.

Potom prišiel nový rok so zmutovaným vírusom. Ale hovorili sme si, že to vydržíme, zvládneme ďalšie uzavretie krajiny. Budeme sedieť doma, naučíme našich starčekov používať aplikácie, aby sme sa aspoň virtuálne videli. Deti boleli oči od mobilných telefónov a psy sa na chvíľu minuli z útulkov.

Majitelia prevádzok sa ani len nestihli postaviť na nohy a už mali zase padať na kolená. Herci zabudli svoje nacvičené texty a lekári a sestry boli zároveň pacientmi, lebo sme vedeli, že naše zdravotníctvo je choré.

Čakanie na záchranu

A čakali sme na vakcínu, ktorá nás mala dostať z prekliatí lockdownov. Potom ako nám ju vedci darovali, tak sa chvíľu ľudia predbiehali, aby čím skôr boli chránení alebo aby sa nestalo, že im sa neujde.

Mnohí si pestovali nádej, že je dostatok racionálnych ľudí, ktorí veria vede. Nevedeli sme, či vakcína je skutočne sloboda, ale určite sme verili, že je riešením. Potom vyliezali z rôznych miest bludy o čipovaní, neplodnosti a lieku na parazity.

Nebolo vôbec prekvapivé, že sa armády najagresívnejších antivaxerov ujal Kotleba. Veď jeho družina sa nikdy nevynímala nejakou úctou k faktom alebo k vede. Ale v Kotlebových vodách loví aj Robert Fico. Vzhľadom na to, že v minulosti nemal problém podporiť dokonca ani povinné očkovanie, tak jeho nová póza je propagandistická. Tak ako pristupuje ku všetkému.

Vírus sa nevyčerpá

Lenže ľudia, čo vládnu, nemajú ten luxus. Nemali by ho mať. A mali by na chvíľu spustiť oči z prieskumov verejnej mienky a vypočuť si odborníkov. Lebo zatvorenie krajiny len odsúva problém a naozaj to nevyzerá tak, že vírus sa vyčerpá spolu s obyvateľstvom.

Vírus vyčerpá jedine veda, tak ako kedysi vyčerpala kiahne, osýpky, turberkulózu a iné choroby. Neexistujú veľmi iné zbrane. A pri najbližšom lockdowne možno už nikto neostane doma.

Katastrofa

Lebo tu už naozaj nejde o to, kto vymyslí lepší slogan alebo komu sa aký postoj hodí do portfólia voliča. Naozaj zažívame na Slovensku humanitárnu katastrofu.

Komentátor Samo Marec nehľadá na tento opis nejaké zjemnenia alebo aforizmy: pomoc dostane ten, kto má väčšiu šancu prežiť, a ostatní zomrú.

Upozorňuje, že Rakúsko napriek tomu, že je na tom lepšie ako my, prišlo s povinným očkovaním, kým u nás sa ozývajú Kollár a Pellegrini, "že nikto nebude ľudí deliť na dve kategórie. Zbláznili sa už aj zvyšky zaľudí, ktoré tvrdili, že o prínosoch povinného očkovania neexistujú dáta – osýpky a tetanus pozdravujú".

Slovensko od stredy polnoci zaviedlo lockdown na dva týždne. Vládu k tomu nakoniec pritlačil fakt, že slovenskí zdravotníci už nezvládajú nápor, keď v nemocniciach ležalo 3200 pacientov s covidom.

Premiér Eduard Heger, ktorý od svojho nástupu hrá mierotvorcu v koalícii, tentoraz oznámil, že načúval odborníkom a nehľadal politický kompromis. Odborníci volali po tvrdých opatreniach minimálne od minulého týždňa.

Môj kolega Ján Krempaský pripravil otázky a odpovede na to, čo presne toto uzavretie krajiny pre obyčajných ľudí znamená.

Odchádzanie

Moja kolegyňa Kristína Kúdelová sa rozprávala o odchádzaní. A nie hocikoho, ale Karla Gotta s režisérkou filmu o populárnom spevákovi. Film poznačila Gottova choroba a vedomie, že smrť je nablízku.

Z rozhovoru sa dozvieme, o akých veciach sa Gottovi ťažko hovorilo a dlho sa im nedokázal postaviť. Patrí sem napríklad aj jeho podpis pod antichartou. Režisérka vedela, že tento moment z jeho života nemôže obhajovať, zároveň nechcela Gottovi ublížiť.

"Verím, že divák si sám urobí o ňom názor, a možno mu aj odpustí. Pre mňa bolo dôležité, že Karel nikoho neudal, nikoho nezradil. Preto verím, že s týmto filmom obstojím aj pred ľuďmi, ako sú Marta Kubišová či Michael Kocáb, ktorí vždy bojovali proti minulému režimu a s ktorými som mala takisto šťastie pracovať," hovorí Olga Špátová v rozhovore.

