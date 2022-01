Keď sa dnes Rusi pozrú na Slovensko, musia byť nadšení (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

V decembri 2014 vyšiel v časopise Extra Plus článok Smrť prišla od ukrajinskej stíhačky. Týkal sa zostrelenia boeingu a patrí do zlatého fondu žánru ešte aj v rámci plátku, ktorý sám osebe patrí do zlatého fondu žánru.

Článok pokračuje pod video reklamou

Erika Lehotszká v ňom písala, že John Bilt z Massachussettskej technologickej univerzity poslal ruským inžinierom e-mailom fotografiu, na ktorej je jasne vidieť práve ten moment, keď ukrajinská stíhačka vystrelila raketu.

„Pri prvom údere útočník namieril puškou a vystrelil na kabínu pilotov, aby posádka zahynula skôr, než si stihla uvedomiť situáciu a poslať hlásenie dispečerom. Celý boeing poslal k zemi druhý úder raketou,“ píše v ňom autorka. Fotografia je k článku aj priložená. A teraz k chybám.

Pilot stíhačky sotva asi otvoril kokpit, vytiahol pušku, zo vzdialenosti niekoľko kilometrov vystrelil a zasiahol pilotov za okienkom – aj keď je to vtipná predstava. Erika Lehotszká len nesprávne preložila slovo gun v článku, ktorý si niekde prečítala.

Nesprávne preložila aj názov MIT a fotografia je prinajlepšom smiešna – boeing je na nej zhruba desaťkrát väčší ako stíhačka a takýchto fotografií si pred raňajkami vyrobíte pokojne aj sto. Žiadny John Bilt na MIT navyše neexistuje, nikdy neexistoval a nikomu nič neposlal.

Skrátka, celé je to nezmysel. No a čo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Reči o diskriminácii pre očkovanie sú vo svete utečencov a vojen nehorázne Čítajte

Z Modrého koníka do hlavného prúdu

Zhruba pred ôsmimi rokmi, keď ste antivaxerstvo našli ešte len na Modrom koníkovi, sa trochu hovorilo, že s tým treba niečo robiť, lebo ak sa s tým nič neurobí, bude zle. Neurobilo sa.

Neurobilo sa, a tak je dnes, o zhruba osem rokov neskôr, zle.

Obrovské množstvo ľudí, ktorí sa inak práve doprejedali majonézového šalátu a celkovo tak nie sú práve vzorom zdravého životného štýlu, zrazu disponuje vedomím o posvätnosti vlastného tela a slobode vlastnej voľby.