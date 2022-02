Potrebujeme dlhodobú stratégiu na oslabenie Ruska

EÚ sa musí konečne odstrihnúť od ruských surovín.

Autor je politológ a publicista

Po dnešných udalostiach potrebujeme stratégiu, ktorá by Rusko podstatne oslabila a oslabila aj jeho vojenskú moc. Taká stratégia existuje a môže fungovať už o pár rokov.

Ako prvý krok by sme mali prestať Rusom pomáhať vyrábať zbrane. Doterajšie sankcie fungujú a významne poškodili ruskú výrobu zbraní aj kozmický program. No mohli by viac.

Západ stále dodáva Rusku množstvo technológií, tovarov „dvojakého použitia“, nástrojov, na ktorých sa vyrábajú zbrane, špičkových výrobkov, ako napríklad sofistikované čipy, mazív a palív do rakiet a podobne.

Toto všetko musí okamžite spadať pod sankčný režim. Čokoľvek sa len „dotkne“ vojensko-priemyselného komplexu. To dlhodobo prispeje k oslabeniu ruskej schopnosti vyrábať zbrane.

Rusko totiž po rozpade ZSSR (a strate výrobnej základne na Ukrajine, kde produkovali až tretinu sovietskych zbraní), technologicky degraduje a je čoraz závislejšie od importu.

Druhým nástrojom je, zjednodušene povedané, zobrať Rusom peniaze na vojnu.

Až polovicu ruského federálneho rozpočtu tvoria príjmy z predaja ropy a plynu. A dominantným partnerom je Európska únia – až tri štvrtiny exportu plynu a polovica ropy prúdi k nám. Rusko je tak oveľa závislejšie od Európy ako naopak.

Presunutie „európskeho“ plynu Číne je ilúzia

Drvivá väčšina ruskej ropnej a plynovej infraštruktúry smeruje do Európy. Rusi v prípade výpadku európskych dodávok nevedia „predať plyn Číne“, ako sa často zjednodušene hovorí.