Na Kotlebu a ďalších potrebujeme ambiciózny program (komentár)

Ak si sami nevážime svoj štát, nikto to za nás neurobí.

Formality ešte budú chvíľu trvať, ale kto nie je doslova udretý mechom alebo nedostáva päťsto eur na čoraz drahšie palivo, vie, že Rusi na Ukrajine páchajú zločiny, ktoré nebude ťažké nazvať genocídou. O medzinárodných implikáciách sme si povedali včera, ale ešte tu máme aj domácu piatu kolónu.

Dokonca nemusíme trápiť Richarda Sulíka konceptom solidarity, postačí rýdzi egoizmus. Rusi na Ukrajine prejavujú svoju prirodzenosť, lebo sú presvedčení, že keď sa im niečoho zachcelo, majú na to právo a kto sa vzpiera, zaslúži si vyhladiť. Nehovoria to takto doslova, ale veľmi sa usilujú, aby to všetci pochopili.

Z propagandistických kanálov Kremľa tiež vieme, že strednú Európu považuje za svoje léno, ktoré sa vráti pod jeho kuratelu. Čiže keď dnes niekto schvaľuje či zľahčuje postoje Ruska, pozýva okupanta, aby si zašantil aj medzi Bukovou a Zemianskymi Kostoľanmi. A tomu sa smieme brániť.