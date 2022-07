ZKH píše: Spomienky na Jaroslava Rezníka

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spomienky na Jaroslava Rezníka

S Jaroslavom Rezníkom sme sa stretli po prvý raz v štúdiu. Ako novozvolený riaditeľ RTVS prišiel do relácie Správy a komentáre. Položila som mu pár nepríjemných otázok a ukončili sme rozhovor. Vtedy mi povedal, že neplánuje robiť žiadne čistky a chcel by, aby sme vychádzali. Neskôr mi ponúkal odborníkov na vyskočené platničky z Ružomberka.

Potom sa to, samozrejme, skončilo celé inak. Už pár mesiacov nato vyvolával do redakcie, aby redaktorka išla nahrať ministerku školstva za SNS na banálnej športovej akcii, a každý týždeň mal nový a nový nápad, ako zakomponovať do reportáží stranu SNS a jej členov. Rozbil redakciu Reportérov a Matici slovenskej sľúbil za kritickú reportáž dve pozitívne - ako bolestné.

Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa nás s vážnou tvárou na rannej porade spýtal, či je pravda, že na Slovensko prišiel človek od Georgea Sorosa, ktorý organizuje v krajinách prevraty. Hádate správne, písali to na dezinfowebe Hlavné správy a ten človek v skutočnosti neexistuje.

Po príchode jeho spravodajského koňa Vahrama Chuguryana sme rýchlo pochopili, že latka je tak nízko, že to bude mať rýchly spád. Ten len tak medzi rečou vybľabotal, že Krym by sme v reportážach nemali volať anektovaný, ale ruský. Ako oponentov k prezidentke Čaputovej navrhoval neúspešného prezidentského kandidáta Eduarda Chmelára a Ľuboša Blahu.

Úsmevný už je len zážitok, ako môjho kolegu prišiel do redakcie vyzvať na férovku. A keď odkráčali von, že sa teda idú pobiť, hulákal naňho, aby udrel prvý. Plejáda bizarných zážitkov z nášho odchodu z RTVS nemá konca.

Po mesiacoch konfliktov to vyeskalovalo do šikany, bossingu, až po to, že som namiesto politiky chodila napríklad na premiéru opery v SND. Vahram Chuguryan bol nielen nevzdelaný a nekompetentný, ale aj veľmi zákerný a pomstychtivý človek.

Rezník zostal v 90. rokoch

Za mesiace konfliktov s vedením redakcie sme žiadali Jaroslava Rezníka o stretnutie veľakrát. Každý normálny a schopný človek by takýto konflikt okamžite riešil, no riaditeľ Rezník neodpovedal na emaily, telefonáty, esemesky ani žiadosti o stretnutia.

Stretol sa s nami až preto, že zo zákona musel. Založili sme totiž odbory a oficiálne požiadali o vyjednávanie. Stretnutie malo byť v zložení traja ľudia od nás a traja ľudia od riaditeľa Rezníka. Nedokázal dodržať ani takú základnú vec ako počet ľudí a v zasadačke nás čakali štyria - šéf právneho, šéf HR, šéf jeho kancelárie a Jaroslav Rezník.

Na stretnutí odznelo veľa vecí, medzi inými nám niekoľkokrát zopakoval, že sme radoví redaktori a on generálny riaditeľ, a teda vôbec nerozumie, prečo by sme spolu mali rokovať. Viackrát som mu na to odvetila, že mal ísť šéfovať armáde, ak má takúto predstavu o manažovaní ľudí.

Po našom odchode sa mu otvorila voľná pôsobnosť a začal už úplne bez hanby telefonovať priamo editorom do redakcie a úkolovať ich. Dával priestor fašistom, antivaxerom, dezinformátorom, ale hlavne dával priestor politikom, u ktorých očakával podporu. Z redakcie nakoniec odišli desiatky šikovných a slušných ľudí.

Už pri zvolení Jaroslava Rezníka rozprávali poslanci klebety. Prvú začal šíriť Andrej Danko aj verejne na tlačovkách a tvrdil, že redaktori (teda konkrétne ja) zarábajú v RTVS päť- šesťtisíc eur mesačne.

Traduje sa, že jeden z prvých krokov, ktoré urobil manažment Jaroslava Rezníka, bol, že si vypýtali moju výplatnú pásku. Nahotovaní zistiť, že vykorisťujem koncesionára nekresťanským platom, zostali sklamaní. Žiadna senzácia sa nekonala, zarábala som menej, ako by mi zaplatili v ktorejkoľvek súkromnej firme.

Aj pri tejto voľbe prišli klebety. Vraj sa plánujem vrátiť, dokonca na šéfku spravodajstva. Že som už dohodnutá a že je to done deal. Nič také sa, samozrejme, nikdy nestalo. A vo víre hlúpych klebiet nám opäť tak trocha uniká podstata.

Rezník skončí na smetisku dejín, no RTVS to nepomôže

Jaroslav Rezník končí po štyroch rokoch a zanechal za sebou spúšť. Nefunkčné spravodajstvo plné bizarných ľudí. Program a relácie v rozklade. Morálka na nule.

Nový riaditeľ Ľuboš Machaj to bude mať ťažké. Vôbec presvedčiť kohokoľvek normálneho, aby šiel pracovať do neistej inštitúcie, do ktorej na dennom poriadku vyvolávajú politici, bude nemožná misia. Bez financovania, stability, s novými parlamentnými voľbami za dverami. Držme mu palce, bude to naozaj potrebovať.

Som človek, čo do špiku kosti verí v kvalitné verejnoprávne médiá. Je to moja srdcová téma a mala by byť aj vaša. Obzvlášť v čase, keď sa za kvalitné informácie platí predplatné, by sme mali vyžadovať kvalitné spravodajstvo ZADARMO pre všetkých práve od RTVS. V čase vojny, pandémie, klimatickej krízy aj ďalších výziev by sme mali vyžadovať vedecké a overené informácie.

Verím, že Jaroslav Rezník skončí na smetisku dejín a že už nikdy nebude zastávať žiadnu verejnú funkciu, ale príbeh RTVS je širší komplexnejší a stojí a padá na vás - občanoch. Ak nebudete vyžadovať kvalitné inštitúcie, politici si s nimi aj naďalej budú robiť, čo chcú. RTVS je vaša.

P.S. Rezníkovi

Na záver ešte osobný odkaz Jaroslavovi Rezníkovi. Ste pre mňa symbolom privilegovaného človeka, ktorý dostal do života mnoho darov. Vzťah k literatúre, umeniu, kultúre, schopnosť očariť a dohodnúť sa s mnohými. Dostali ste príležitosti, šance a rozhodne aj talent. A toto všetko ste sa rozhodli použiť na osobný prospech a prospech politikov. História si to bude pamätať. Smutno mi za vami nebude.

R. Kelly dostal 30 rokov. Trvalo to 30 rokov

Spevák R. Kelly bol roky známy tým, že mal sex s neplnoletými dievčatami. A nielen to. Svedectvá hovorili, že viaceré drží vo svojom dome ako otrokyne a že má celý systém na to, ako zraniteľné dievčatá k sebe pripútať. Sľúbil im kariéry speváčok, zmanipuloval ich a roky zneužíval.

Tento týždeň si vypočul rozsudok 30 rokov väzenia. 30 rokov obetí a násilia páchaného na mladučkých dievčatách a svet sa na to celý čas pozeral. Desiatky ľudí umožnili beztrestne páchať bohatým hviezdam sexuálne násilie na ženách a roky sa na to beztrestne pozerali. Pridajme k nemu aj Ghislaine Maxwell, ktorá zasa dlhé roky dohadzovala rovnako neplnoleté dievčatá milionárovi Jeffrymu Epsteinovi.

Tieto procesy nesledoval tiktok a nenájdete k nemu memečká. To si užila iba Amber Heard. Tentokrát sú tiktok aj instagram ticho, ale spravodlivosť ich predsa len dobehla. A presne v ten istý týždeň uzatvoril dohodu o vine a treste kňaz František, ktorý niekoľko rokov zneužíval 14-ročné dievča. Viete koľko dostal? Trojročnú podmienku.

Krajina, kde si vážime viac peniaze ako zneužívané deti, nebude nikdy spravodlivá. Ak niekto dostane za spreneveru peňazí viac ako za zneužívanie dieťaťa, tak sa niekde stala chyba. Analýzy ukázali, že v Česku aj na Slovensku súdy odsudzujú páchateľov za znásilnenie takmer výhradne na podmienky. Čo týmto hovoríme obetiam? A ešte horšie - čo hovoríme páchateľom? Že zásah do ženskej dôstojnosti nám až tak neprekáža?

Tohtotýždňový tip je na mini dokusériu Surviving R. Kelly. Obete speváka v nej hovoria o tom, čo im tento odporný násilník urobil. Nie je to ľahké pozeranie, ale je dôležité. Dokusériu nájdete na Netflixe, odkaz na epizódy buď tu, alebo keď kliknete na obrázok nižšie.

Keď sa blázni dostávajú do vysokých funkcií

Možno viete, možno nie, ale v americkom Kongrese práve prebiehajú vypočúvania o šiestom januári. To bol deň, keď mali potvrdiť v Kapitole výhru Joea Bidena ako nového amerického prezidenta a Donald Trump na nich pohnal dav bláznivých fanúšikov so zbraňami. Šialenosť tohto celého dňa dokresľuje dokument na HBO Four hours at the Capitol a priznám sa, že samu ma to šokovalo.

Sledovala som útok na Kapitol dokonca v priamom prenose, ale keď vidíte celé štyri hodiny takto pokope aj so svedectvami policajtov, ktorí sa snažili chrániť ľudí vnútri, pripadá vám to celé ako zo zlého sna.

Tento týždeň celkom nečakane predstúpila pred výbor Cassidy Hutchinson. Žena, ktorá bola priamo pri prezidentovi Trumpovi a ktorá bola pravá ruka jeho chief of staff Marka Meadowsa. Cassidy pod prísahou porozprávala také šialenosti, že keby to niekto napísal do scenára hollywoodskeho filmu, povieme si, že to prehnali, pretože nič také sa nemôže stať.

Od toho, že Trump chcel osobne ísť pochodovať na Kapitol spolu so svojimi fanúšikmi, cez to, že dopredu vedeli o skupinách podporovateľov Trumpa, ktorí prídu so zbraňami, až po to, že Trump strhol volant vlastnému ochrankárovi, ktorý ho odmietol na Kapitol odviezť.

Cassidy Hutchinson vypovedala, že keď dav vykrikoval, že chcú obesiť viceprezidenta Mikea Penca (pravú ruku Trumpa), tak Trump opakoval, že je mu to jedno, pretože si to zaslúži. Podcast The Daily sa začína tým, že dlhoroční novinári sa zhodli na tom, že nič podobné ešte nezažili. Nedá sa nesúhlasiť. Príbeh o tom, čo sa stane, ak do dôležitej funkcie zvolíte šialenca, rozpovedal Michael Barbaro v tohtotýždňovom The Daily a je to riadna kovbojka.

Debaty o rozpočte nikoho nezaujímajú, ale mali by

Viem, že rozhovormi o veľkých číslach v rozpočte rekordy sledovanosti netrhnem, ale napriek tomu by ste mali pri diskusiách o dlhu a deficite spozornieť.

Ekonómovia z Rozpočtovej rady upozorňujú, že verejné financie sú v katastrofálnom stave a bude horšie. Ak sa nám nepodarí niečo urobiť s naším deficitom, čakajú nás také ťažké časy, že súčasná vysoká inflácia je nič.

Rozhovor s členom rozpočtovej rady Kotianom rekordy naozaj netrhá, ale vypočuť by ste si ho mali. Sú to totiž vaše peniaze a vaša budúcnosť.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/Omr5so7v.html

Tip na podcast týždňa

Už keď sme pri téme sexuálneho násilia, môj tip na podcast týždňa je 10-dielny podcast The Catch and kill od novinára Ronana Farrowa. Je to príbeh o odhalení Harveyho Weinsteina.

Farrow ešte v roku 2017 zverejnil ako jeden z prvých článok v The New Yorker s niekoľkými obeťami amerického producenta. Príbeh o odhalení Weinsteina je môj tip na podcast týždňa.

Ak preferujete čítanie, dve novinárky z The New York Times Jodi Kantor a Meghan Twohey napísali celú knihu o tom, ako odhalili Weinsteina. Volá sa She said. Ja ju mám doma v pôvodnom anglickom znení, ale vyšla nedávno aj v slovenskom vydaní vo vydavateľstve denníka N.

Hudobná bodka

Keď mám veľa práce, zvyknem si k tomu pustiť DJské sety. Moje obľúbené sú od youtube kanálu Cercle. Okrem svetových DJov to je totiž na krásnych miestach po celom svete pri západe slnka. Keďže ide leto, moja hudobná bodka na záver je set Francúza FKJ zo soľných plání v Bolívii. Pohladenie pre ucho aj oko.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/sCNlt5nvSI8

Mám pre vás ešte jednu prosbu na záver. V sobotu sa dožijem 34. narodenín. A keďže patrím medzi privilegovaných ľudí, materiálne mi nič nechýba. Poznám však ľudí, ktorým áno.

Minulý týždeň som v newsletteri písala o pánovi Minárikovi, ktorý je na vozíku. Má svalovú dystrofiu a jeho invalidný dôchodok je 336 eur. Vozík mu už dosluhuje a potreboval by vyzbierať peniaze na nový, pretože platba z poisťovne nepokrýva celú sumu.

Veľmi by ste ma potešili, ak by ste namiesto želaní a prianí mi všetkého dobrého prispeli pánovi Minárikovi aspoň pár eur na jeho vozík. Verím, že spolu to dáme a on dostane niečo, čo by v tomto štáte malo byť samozrejmosťou. Bude to ten najkrajší narodeninový darček, aký si viem predstaviť. Ďakujem.

Zbierku nájdete tu.

Ak ste sa dostali až sem, dočítali ste desiate vydanie môjho newslettra ZKH píše. Ak sa vám páčil, budem rada, ak ho budete šíriť aj medzi ďalšími ľuďmi.