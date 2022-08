Nemusíme ísť cestou Thatcherovej, Dzurindu a Mikloša

Pandémia ukázala neudržateľnosť čisto neoliberálnych riešení.

Autorka je sociálna antropologička, pracuje v Sociologickom ústave SAV



Máločo lepšie ukazuje marazmus súčasnej politickej scény ako snívanie o návratoch do minulosti.

Kríza je taká hlboká, že východisko nevidíme v inej koalícii, zlepšenom programe konkrétnej strany alebo v novom, minulosťou nezaťaženom politickom subjekte.

Fantazíruje sa o znovuzrodení bájnych lídrov minulosti. Skromnejší (a realistickejší) uvažujú o Dzurindovi a Miklošovi, ktorí by sa teoreticky vrátiť mohli, keďže sú ešte nažive a návrat do politiky zatiaľ jasne neodmietli. Menej skromní by chceli novú Margaret Thatcherovú alebo aspoň thatcherovskú politiku.

Nie je náhoda, že sa v týchto fantáziách objavujú práve Mikloš, Dzurinda a Thatcherová. Všetci traja sú ikonami neoliberalizmu.