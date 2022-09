Kto ste, ak ste liberáli

Ak bežný človek nevie, aká je vlastne jeho identita, tak už aj za to môžu liberáli.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

bol to opäť týždeň nepriateľov národa. Keďže sa v parlamente odvolával Igor Matovič, tak sa v tejto kategórii stretli liberálni politici, novinári, konkrétnejšie tí, čo vraj bojujú proti veriacim, a aj prezidentka.

Akoby ich všetkých spájal prepracovaný plán odstrániť Matoviča. Ten cíti, že okrem argumentu o možnom návrate Roberta Fica potrebuje do tejto schémy vsunúť aj niečo navyše, a tak čoraz častejšie hovorí o liberálnom útoku na jeho konzervatívnu podstatu.

Urobil to pred ním už aj Fico. Zázračne skonzervatívnel v priebehu jednej predvolebnej kampane a dnes rutinne útočí na „liberálov“. Je to kategória, do ktorej sa dnes pravidelne hádžu demokratickí politici, kritickí novinári, neziskové organizácie a aktivisti za ľudské práva.

Fašisti pod liberálmi často chápu žida, ale za nadávky do liberálov ich nestíhajú, takže tento menší jazykový kompromis zvládnu.

Bežný človek sa čím ďalej tým viac stráca v tom, kto je liberál. Je mu dávkovaný pocit, že je to nepriateľ, ktorý, ak uspeje, tak čistokrvných Slovákov oberie o ich identitu. A ak nevie, aká je vlastne jeho identita, tak už aj za to môžu liberáli.

Lenže na Slovensku sa momentálne nerozkladá konzervatívna identita, ale štandardné mechanizmy politiky a schopnosť demokracie korigovať deviácie. A rozkladá ich samotný Matovič.

Zanikne Západ?

Publicista Michal Havran nám pripomína, že budúca talianska premiérka tiež rada hovorí o identite a robí to pomerne často. Verí, že „skutočným vnútorným nepriateľom už nie je východoeurópsky židovský roľník, ktorý sa v noci mení na démonického bankára, ale takzvaní liberáli, ľudia, ktorí sa vzdali svojej identity a iných chcú pripraviť o ich vlastnú", píše Havran.

Meloniová presvedčila časť Talianov, že im niečo hrozí a „nie je to ani inflácia, ani ceny energií, ani pokles životnej úrovne a deindustrializácia, ale takzvaná spoločnosť bez identity“. Havran zároveň dodáva, že túto identitu chce posilňovať na úkor slobody a identity iných ľudí.

Utečenci

Zdá sa, že téma útokov na našu identitu sa bude zintenzívňovať aj na Slovensku potom, ako Česko a Rakúsko zaviedli dočasné kontroly na hraniciach pre nárast počtu utečencov.

Podľa prvotných informácií česká polícia zachytila prevažne ľudí zo Sýrie, ktorá sa naďalej zmieta v konfliktoch. Opäť sa objavuje nejasnosť v pojmoch, kto je utečenec, migrant alebo nelegálny migrant.

Obávam sa momentu, keď sa na tému „nelegálnych migrantov“ celou silou vrhnú Robert Fico a fašisti. Prípadne aj politici, o ktorých sme si prácne vybudovali nejaké nové ilúzie. Alebo tí, ktorých táto téma zatiaľ v úrade obišla.

Toto je téma, ktorá upevnila Orbánovu moc a porodila jeden z najväčších novodobých hoaxov o Sorosovi. Mnohí z tých ľudí sú utečenci utekajúci pred vojnovým konfliktom, Talibanom a podmienkami, ktoré určite presahujú zimu, ktorej sa bojíme. Krajiny by mali zodpovedne zisťovať, kto má a kto nemá nárok na azyl. Lebo ak sa táto kríza vymkne z rúk, tak bude ospravedlňovať nedemokratické riešenia.

Keď matky vyhoria

Nie je to ako v reklamách na krém na podráždený zadoček, kde perfektne upravená matka jedným pohybom utíši dieťa. Alebo v bielej košeli natiera kakaový krém, aby okolo nej prefrčali členovia rodiny a ona ostala šťastná s poďakovaním na papieri. Kolegyňa Michaela Žureková sa porozprávala s matkami, ktoré otvorene hovoria o obdobiach, keď im došla sila. Nie preto, že boli zlé matky. Vyhoreli.

Aké má znaky rodičovské vyhorenie? „Rodičia sa cítia vyčerpaní svojou rolou. Aby ušetrili energiu, ktorá im zostáva, citovo sa odpútajú od detí. Nebaví ich byť rodičom, táto rola im lezie na nervy. Napokon kriticky hodnotia seba samých, že nie sú takými rodičmi, akými bývali a akými chceli byť. To im spravidla vytvára ďalší stres, čím sa vyhorenie ešte prehlbuje," opisuje psychologička Vavráková v texte Žurekovej.

Vojna v tuneli

Diaľničný úsek Lietavská Lúčka – Dubná skala posvätil ešte Vladimír Mečiar, na ktorého si už mladšia generácia sotva spomenie. Lenže stavba ešte stále nie je dokončená a najnovšie proces komplikuje aj spor medzi stavebnými firmami.

Kolega z Indexu Tomáš Vašuta vám vysvetlí, prečo sa firmy navzájom obviňujú a prečo je termín dokončenia stavby v roku 2023 nereálny.

