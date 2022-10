Prečo prezidentka nemohla konať inak

Ad: Na vyhlásenie, že referendum je zmätočné, netreba ani Ústavný súd.

Autor je vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK, poradca prezidentky pre oblasť ústavného práva

Po tom, ako prezidentka oznámila rozhodnutie o návrhu na vyhlásenie referenda, napísal Peter Schutz najskôr stručný kritický komentár. Pomerne ostrým jazykom v ňom skritizoval ani nie tak prezidentku, ale „palácových právnikov“ (nevedno, či v snahe navodiť dojem, že rozhodujú namiesto nej).

Ako je známe, s prvou otázkou o okamžitej demisii vlády sa prezidentka obrátila na Ústavný súd. O druhej otázke o skrátení volebného obdobia parlamentu referendom alebo uznesením Národnej rady je rozhodnutá referendum vyhlásiť.

Podľa Petra Schutza je aj druhá otázka problematická, keďže má byť zmätočná. Jej zmätočnosť podľa neho spočíva v tom, že volič, ktorý je za to, aby si mohol parlament sám skrátiť volebné obdobie, ale súčasne je proti tomu, aby sa to dalo urobiť referendom, nemá možnosť na túto otázku odpovedať tak, aby bol spokojný. Svoje úvahy Peter Schutz rozvinul v ďalšom texte Ak druhá referendová otázka nie je nejednoznačná, tak nejednoznačná otázka neexistuje.

Sám v článkoch rečníckymi otázkami nepriamo žiadal o radu, čo s tým. Nielen preto, ale najmä v snahe vysvetliť veci a predchádzať mylným záverom si ako „palácový právnik“ dovolím na jeho výzvy zareagovať a objasniť podstatné súvislosti, ktoré opomenul.

Prečo je referendum rizikom

V prvom rade je úplne v poriadku myslieť si podobne ako Peter Schutz, že mať v ústave mechanizmus, ktorým sám parlament môže vyvolať predčasné voľby, je potrebné (ba až nutné), a súčasne mať názor, že referendové skracovanie volebného obdobia nepotrebujeme. Napokon, tiež si to myslím a neraz som to verejne povedal aj napísal.

Ak sa parlament ocitne v stave rozvratu, v ktorom nedokáže riadne plniť svoju funkciu, má mať možnosť rozhodnúť o skrátení volebného obdobia, to je nevyhnutnosť. Naopak, zaviesť do ústavy referendum o predčasných voľbách nevyhnutnosť nie je, je to len možnosť.

Považujem ju za veľké riziko z podobných dôvodov ako Peter Schutz, prinajmenšom dovtedy, kým to bude len nezáväzný pokus, ktorým iniciátor nič neriskuje. Ak už ho zaviesť, tak potom spolu s poistkami proti zneužívaniu takého referenda na politické účely, napríklad tak, že okrem petície 350 000 občanov budú potrebné aj podpisy tridsiatich poslancov Národnej rady, ktorí stratia mandát, ak referendum nepovedie k predčasným voľbám.