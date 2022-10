Toto nie je vec ideológie, ale každodenného života LGBTI+ (komentár)

Už ani jediná ďalšia generácia nesmie žiť v atmosfére nepochopenia a nenávisti.

Mnohí z nich chodia do kostola. Napriek tomu, že si v niektorých kostoloch občas vypočujú kázeň, ktorá ich zraňuje. Nemusí to byť priamo Kuffa s poznámkami o masových vrahoch, môže to byť farár, ktorý číta jeden z pastierskych listov o „kultúre smrti“.

Mnohí z LGBTI+ ľudí sú veriaci, dokonca katolíci. Modlia sa k Bohu a hľadajú priestor a prijatie. Kde inde, ak nie v kostole, by to malo byť úplne prirodzené?

Žijú aj v rodinách, ktoré sa pred deťmi preventívne obhadzujú vtipmi o buzerantoch. Ich identita je ako tajomstvo, ktoré sa nevyslovuje a ostáva tušením do smrti rodičov alebo LGBTI+ človeka.

Toto nie je diskusia o ideológii. Jej skutočná podstata sa odhalí, ak to rozmeníme na detaily každodenného života LGBTI+ človeka.