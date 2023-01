Matovič nemá nič

Ani vo svojej nenávistnej kampani proti LGBTQ ľuďom nie je originálny.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Igor Matovič nemá žiadnu odbornosť, ktorá by mohla byť akokoľvek užitočná pre spoločnosť.

Nemá vlastnosti, ktoré by mohli verejnosť obohatiť. Nemá historické poznatky, na ktorých by mohol stavať vízie. Nemá za sebou normálne štúdium, ktoré by ho nútilo sústrediť sa na čokoľvek systematicky a dostatočne dlho. Na niečo, čo nie je o jeho osobe.

Nemá čo ponúknuť. Takže vyprázdnený bez šance naplniť sa zmysluplným obsahom kopíruje osvedčené nenávistné kampane, ktoré nerátajú s intelektom voliča.

Viktor Orbán spustil svoju kampaň proti pedofílii v čase, keď potreboval odvrátiť pozornosť od zlyhaní svojej vlády v manažmente pandémie.

V roku 2021 pretlačil zákon, ktorý zakazuje propagáciu homosexuality v školách a na televíznych obrazovkách. Dodržiavanie zákona nie je vymáhateľné a vlastne sa to veľmi ani nekontroluje. Orbána to už ani nezaujíma, lebo vyhral voľby a jeho tím sleduje srdcový rytmus sociálnych sietí a loví témy, ktoré reagujú ako Pavlovov reflex.

Takže Matovič vo svojej nenávistnej kampani proti LGBTQ ľuďom nie je originálny. Jednoducho nemá na viac. Nedokáže nič iné. On sám je marketingový produkt. Mnohí voliči zistili, že tí, čo naozaj mysleli boj proti korupcii vážne, sa tým bojom zaoberajú.

Matovič zistil, že s bojom proti mafii už nedokáže vyvolať dostatočné emócie, tak teraz bojuje proti menšinám. Orbán si homosexuálov vybral, lebo je menšia pravdepodobnosť, že sa budú brániť, a nepredpokladal, že sa za nich postaví väčšia časť spoločnosti. Tak, ako si vybral migrantov.

Tak ako jeho administratíva zakročila aj proti bezdomovcom a ľuďom v núdzi, ktorým pomáhala charita spravovaná Orbánovým kritikom. Nikto nie je v bezpečí. Pri Igorovi Matovičovi naozaj nie. Ak raz bude mať pocit, že mu to prinesie pozornosť alebo hlasy, obráti sa aj proti svojmu voličovi. Komukoľvek.

Muž, ktorý si pomýlil seba so štátom

Zároveň publicista Michal Havran hovorí, že našťastie Igor Matovič tu nebol dostatočne dlho, „aby nás zničil“, a nenanútil nám svoj svet, „v ktorom sa drogové závislosti porážajú sypaním striekačiek na hlavu a prijatie rozpočtu, základná povinnosť poslancov, odpaľovaním konfiet“. Havran prirovnáva túto skúsenosť k pocitu z „hodín strávených v zaseknutom výťahu“.

„Igor Matovič zodpovedá prechodnému stavu, keď sa krajina už odpútala od ruských politikov Smeru, ale ešte raz sa zrejme musela potopiť – do zmesi dobrodruhov, bigotov, protiženských aktivistov, do sveta, kde sa lieči relikviami a kde sa dá hulákať aj na neozvučenom facebooku,“ píše Havran a dodáva, že Matovič sa správal presne tak ako všetci pred ním.

„Reči o hrozbách sexuálnych orientácií poznáme, reči o mafii poznáme, aj tie o sprisahaniach.“

Nietzsche mal pravdu

Aj publicista Samo Marec si myslí, že Matovič je už na nerozoznanie od Fica.

„Vkus je ako diplomovka – človek ho buď má, alebo nemá. Dalo by sa povedať, že kruh sa konečne uzavrel a Matovič sa s Ficom stretol ako Nemci a Rusi v Poľsku v roku 1939, lebo zistili, že vlastne majú rovnakého nepriateľa.

Alebo by sa dalo povedať, že Nietzsche mal nakoniec pravdu, keď hovoril o tom hľadení do priepasti: tak dlho Matovič do toho Fica pozeral, až sa naňho začal podobať.“

Komu dajú šancu Česi?

Končí sa éra Miloša Zemana, éra, ktorá by sa dala prirovnať k tej dekáde, keď sa Slovensko muselo hanbiť za Ivana Gašparoviča. Česká republika bude cez víkend rozhodovať, či bude rozklad prezidentského úradu ďalej pokračovať. Alebo či krajina povie nie Andrejovi Babišovi, ktorý sa po neúspešných parlamentných voľbách pokúsi udržať aspoň pri nejakej moci.

Ako vyzerala kampaň u susedov? Zatiaľ sa zdá, že bola o niečo menej konfrontačná než verejný diškurz na Slovensku za posledné mesiace.

Kolega Matúš Krčmárik je v Česku a pre našich čitateľov sleduje oveľa viac než len kampaň.

A čo Slováci?

Samozrejme, nezabúdame na Mikuláša Dzurindu, ktorý stále verí vo veľké spájanie v pravicovom politickom spektre ako odpoveď na momentálnu krízu vládnutia aj krízu dôvery občanov v politiku. Ale podľa mojich kolegov Daniely Hajčákovej a Michala Katušku lídrom takého spájania nebude.

„Napokon však môžu jeho snahy vyústiť do prekvapenia a na čelo jeho nového projektu sa môže postaviť súčasný premiér Eduard Heger. Jeho najbližší spojenci v OĽaNO už otvorene hovoria o možnom odchode zo strany a pridaní sa k projektu spájania demokratických strán.

Dajme si xanax?

Budete platiť kartou alebo v hotovosti? To býva jediná otázka, ktorú Američania v lekárni počujú, keď si prídu vypýtať pomoc pri úzkosti a panických atakoch. Často sa k nim dostáva xanax.

„Keby som vedel, k čomu jeho užívanie povedie, nikdy by som si nevzal prvú tabletku,“ hovorí John, otec dvoch malých detí v dokumentárnom filme Daj si svoj liek: xanax.

Kolegyňa Kristína Kúdelová si ho pozrela a našim čitateľom vysvetľuje, že nie je všeobecným útokom na benzodiazepíny, viacerí odborníci v ňom priznávajú ich prínos. Akurát upozorňujú na to, že sa majú užívať len v malých dávkach, a nie dlhodobo, a potom ho treba opatrne vysadzovať.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME