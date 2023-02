Fico si už vybral spojenca

Ficova sľubovaná stabilita by bola pre túto krajinu tragédiou.

Robert Fico v rozhovore s maďarskou štátnou televíziou vysvetlil divákom, že ak niekto očakáva, že sa po tridsiatich rokoch v politike stiahne, tak on nikam neodchádza. Má veľkolepý cieľ: chce piatykrát vyhrať voľby a vytvoriť podobne „stabilnú vládnu väčšinu na Slovensku, akú vytvoril Orbán a Fidesz v Maďarsku“.

Bez zbytočných otázok o korupcii, mafiánskom štáte, o podozreniach zo zneužitia moci alebo dôvodov, prečo musel z premiérskeho kresla odstúpiť po vražde. Naopak, reportérka sa okamžite chytí Ficovej poznámky, že Európska únia prílišne sleduje, čo hovoria USA, a uisťuje sa: myslíte si, že Európska únia sleduje pokyny USA?

Robert Fico mohol byť na chvíľu vo svete, po ktorom túži, v ktorom sa oplatí tesne priľnúť k Orbánovmu postoju voči Ukrajine. Cynicky a vypočítavo apelovať na mier tam, kde dohoda s agresorom skutočný mier vylučuje. Novinári, ktorí sú v podstate ako zamestnanci propagandistického oddelenia vlády, sú nápomocní, aby sa hlavné odkazy dostali medzi čitateľov.

O Robertovi Ficovi občas hovoria, že tvrdo pracuje a je húževnatý. Lenže on sa nemusí až tak premáhať, všetko, o čo sa snaží, už bolo vymyslené a uskutočnené Viktorom Orbánom. Jemu úplne stačí odpisovať. A to je dôvod, prečo by jeho sľubovaná stabilita bola pre túto krajinu tragédiou.

Robert Fico sa poučil a vie, ako ďaleko je možné pre premiéra krajiny Únie zájsť. A on zájde ešte ďalej.

Poriadok iný

Kolega Samo Marec má podobné obavy. Nemá ilúzie o stabilite, ktorú Fico sľubuje: „Dôrazne a rýchlo sa postará o to, aby mu už nikdy nehrozili problémy, a to nielen v trestnoprávnej, ale ani v spoločenskej rovine. Postará sa, aby sme už nielen geograficky zapadli medzi Maďarsko a Poľsko.“

Marec pripúšťa, že ľudia môžu po vláde Igora Matoviča túžiť po poriadku a pokoji.

Ale ak vyhrá voľby Fico, „dostanú pokoj, poriadok a pomstu. Dostanú úplnú zmenu dovnútra aj navonok“ a najväčším problémom je, že „chcú, aby bol pokoj, a ak to znamená menej demokracie, nech je tak; aj tak ju nikdy úplne neprecítili“.

Kto pôjde do basy?

Ak čitatelia chcú mať podrobnejší prehľad, o čo Ficovi naozaj ide, pomôže im článok kolegu Petra Kováča, ktorý pripomína, že strana Smer sa netají tým, že v prípade návratu k moci sa bude snažiť zvrátiť vyšetrovanie káuz, ktoré sa jej týkajú.

Fico a Robert Kaliňák útočia na vyšetrovateľov a vyhrážajú sa im stratou výsluhových dôchodkov. Kaliňák, ktorého obvinili minulý týždeň, nepodá sťažnosť proti obvineniu, ale rovno sa obráti na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý so svojou 363 akosi nad vplyvnými ľuďmi drží ochrannú ruku.

Čas slúžky

Film Mariany Čengel Solčanskej zoberie diváka do sveta, o ktorom vie veľmi málo alebo nič. Vie to urobiť vďaka Hane Lasicovej, ktorá pri písaní svojej rovnomennej knihy študovala dobové príručky o upratovaní, čítala noviny, v ktorých sa písalo o samovraždách slúžok, a napokon našla unikátne rozhovory s bývalými slúžkami.

„Vo viedenskom archíve som objavila rozsiahle rozhovory so ženami, ktoré slúžili počas monarchie. Išlo o veľmi raritnú prácu nejakej diplomantky, ktorá si dala tú námahu, že v roku 1982 našla ešte žijúce bývalé slúžky z čias monarchie a vyspovedala ich,“ hovorí Lasicová v rozhovore s kolegyňou Soňou Jánošovou.

Prezradí jej aj to, ako sa do jej knihy dostal motív lesbického vzťahu a čo má postava slúžky Anky spoločné s jej životom.

Kam a prečo ušiel najbohatší Slovák

Ak ste rozmýšľali, ako a kde žije najbohatší Slovák, Tomáš Vašuta, kolega z Indexu, písal svoj článok pre vás. Majiteľ developerskej skupiny HB Reavis Ivan Chrenko sa dlhodobo vyhýba mediálnemu záujmu.

Profil, ktorý napísal Vašuta, vám nielen vyrozpráva jeho podnikateľský príbeh, ale vysvetľuje aj dôvody, prečo sa jeho skupina HB Reavis sťahuje zo Slovenska.

