Káčer ukázal chromú kačku (komentár)

Ak minister zahraničných vecí nedôveruje predsedovi premiérskej strany, môže aj odísť.

Sú aj situácie, keď sa, žiaľ, nedá postaviť na stranu, ktorá je na nože s predsedom OĽaNO a niektorým z jeho poskokov. Platí to napríklad pre spor s Rastislavom Káčerom. Už viackrát zaznelo, prečo sú Káčerove slová krajne nenáležité z hľadiska zahraničnej politiky a o nič menej zaujímavý nie je ani domáci rozmer.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dokonca má hneď niekoľko vrstiev.

Je milé, keď vplyvná osoba nazve Igora Matoviča Nikým a Györgya Gyimesiho Neviem kým. Ale ani pri tom smiechu, dupotaní nôh, virtuálnom ťapkaní a tvorbe zábavných fotomontáží a karikatúr by sme nemali zabúdať, že sa stále rozprávame o najvyšších poschodiach politiky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Maďarsko si predvolalo slovenského veľvyslanca, Káčer sa neospravedlní Čítajte

A Matovič je okrem všeličoho iného aj predsedom premiérskej strany, ktorá Káčera inštalovala do funkcie, teda zdroj jeho moci. Zároveň je to osoba, ku ktorej sa minister zahraničných vecí vstupom do vlády prihlásil ako k svojmu kolegovi a politickému garantovi. Takže išiel pracovať pre vládu, kde je hegemón a minister financií „Nikto“?

Originálne.