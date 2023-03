Pellegrini by mal povedať, že migy pošle (komentár)

Stretnutie so Scholzom je dobrá zvesť.

Keď sme sa naposledy lúčili v komentári s Hlasom , pýtali sme sa, či podporia zaslanie migov a potvrdia tak, že sú v postoji k Ukrajine inde ako Smer, alebo budú ďalej hľadať dôvody, prečo sa to nedá. Dnes vieme, že si vybrali druhú možnosť.

Čítať to však výlučne ako postoj strany k Ukrajine – a prípadne od toho odvíjať, ako sa Hlas zachová po voľbách – by nebolo chytré.

Bohužiaľ, migy sa stali súčasťou predvolebnej kampane. Môže za to Heger, ktorý to zase dával na štátnika a odoslanie starých lietadiel ohlásil po boku Zelenského. Potom sa však vrátil domov na okadený dvorček s rozkývaným plotom, kde bolo treba vymyslieť, ako to urobiť. A trebárs aj rešpektovať zložitú kompetenčnú situáciu.

Či uspeje, alebo nie, vždy to bude položka do kampane, ako oni strašne chceli a tamtá proputinovská banda im to zahatala.

Zároveň platí, že táto vláda asistovala Ukrajine bezprecedentne a jednou z najzásadnejších otázok nadchádzajúcich volieb je aj to, nakoľko a či sa táto ochota udrží.