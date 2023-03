Ako nasr... diť Rusov

Mali by Ukrajinci premenovať Rusko?

V arabských krajinách sa mi opakovane stávalo, že sa ma na meno pýtali po rusky. Na také čosi človek netreskne Natáša. Stačí spôsobne po anglicky odvetiť, že nerozumiem, hoci to nebola pravda.

No nepáčila sa mi už myšlienka, že ma majú za Rusku, pretože moja identita je skrátka iná a všelikde som zažila Rusov, ktorí sa správali veľmi nekultúrne. Nechcete sa s niečím takým stotožňovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Osudom skúšaní Ukrajinci zvažujú v jazyku krok s veľkou symbolickou hodnotou a riešia otázku, či premenovať Rusko na Moskoviu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Premenujme Rusko, žiadajú Ukrajinci. Zelenskyj to zvažuje Čítajte

Hoci prorusky naladené slovenské obyvateľstvo môže mať pocit, že je to pakáreň, nie je to tak. Keď dal prezident Volodymyr Zelenskyj pokyn preštudovať otázku možného premenovania, bola to jednak reakcia na petíciu, jednak sa vyjadril, že treba zvážiť historické a kultúrne dôsledky vrátane vplyvu na medzinárodné vzťahy.

Zmena v jazyku „zhora“ je vždy háklivá záležitosť. Hoci sme sa podaktorí nazdávali, že zaviesť ukrajinské názvy v slovenčine sa tak ľahko nepodarí, Ukrajincom by sa tento krok podariť mohol. Badať z neho silnú túžbu vyrovnať sa s vojnou aj v jazyku.