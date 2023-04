Fico nám všetkým ukáže?

Prehnitý obsah z periférie politiky zabalil Fico do obalu štandardného politika.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Robert Fico nabral sebavedomie. Nepustili ho do paláca, nedopriali mu talár na súde, odpisovali ho, vymenili ho na poste predsedu, posielali ho do politického dôchodku. Ale on to všetko prekonal. Je stále tu a vedie prieskumy verejnej mienky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Adaptoval sa na nové podmienky. Vyskúšal si nové roly a našiel si nového, pre neho ideálneho voliča. Takého, ktorému sa nedvíha žalúdok z korupcie, nie je príliš citlivý na naše členstvo v Európe a nevykoľají ho medzinárodná kritika.

Našiel si voliča, ktorý by sa hanbil podporiť Kotlebu alebo Uhríka, lebo predsa len hajlovali a oslavovali Tisa. Ale veci, ktoré hovoria o menšinách, a nadradená slovenská hrdosť, na ktorú apelujú, nie sú mu úplne cudzie. Niečo na tom je. A presne to im servíruje Fico.

Prehnitý obsah z periférie politiky zabalí do obalu štandardného politika, ktorý tu odjakživa bol, teda minimálne od vzniku republiky a chystal sa na svoj čas. Keď prišiel, aj sa ho chopil, dokonca vládol aj sám.

Nič lepšie sa mu nemohlo stať ako Igor Matovič s celou jeho amatérskou bagážou a manickými reakciami na osudové otázky vládnutia. A teraz je opäť pripravený. Chce, aby to všetci vedeli. Aby to vedeli jeho politickí oponenti, voliči, a teda aj novinári. On im ukáže všetkým.

Fico nie je líder, ale šéf

Fico nie je potenciálnym lídrom krajiny, je šéfom mafiánskeho štátu, ktorý tu roky budoval a teraz sa snaží o jeho opätovné vzkriesenie. Bude presadzovať špeciálnu demokraciu, ktorá absorbuje korupčné správanie, rodinkárstvo a zneužívanie moci. Ktorá už vlastne demokraciou ani nebude.

Prečo by sa správala prípadná ďalšia vláda iným spôsobom ako jeho predchádzajúce?

Čítajte: Fico presviedča svet, že len jemne hryzká

Pornografia a otrávené obilie

Vyžadovalo by si veľké sebazaprenie komentátorov, aby odignorovali výkony politikov ako napríklad Martin Čepček, o ktorom si ľudia v krajinách s normálnou a nudnou politikou myslia, že je vymyslená postavička, o ktorej si Slováci rozprávajú vtipy. Alebo Romana Tabák či Gyorgy Gyimesi.

Publicista Samuel Marec tiež neodolal, ale spomína ich len v úvode svojej autorskej strany, aby sa odrazil k inej absurdite: k panike z otráveného obilia.

„Konkrétne okolo ukrajinského obilia. Ešte konkrétnejšie okolo toho, že nás Ukrajinci chcú otráviť, lebo presne také je posolstvo,“ píše Marec a dodáva, že on rozhodne nie je odborníkom na obilie, „takže sme si so všetkými tými politikmi, čo sa k tomu do radu snažili vyjadrovať, rovní. Môže sa spoľahnúť len na oficiálne informácie, ktoré hovoria, že niekde sa našlo nejaké obilie a to obsahuje nejaké množstvo pesticídov, ktoré síce ešte nedávno bolo povolené, ale dnes už povolené nie je, lebo Európska únia sprísnila normy. Stalo sa.

Stalo sa, a to je všetko, lenže keď je potrebná panika, tak to na jej vyvolanie bohato stačí.“

Kto vyhráva súťaž najhlasnejšej reakcie?

Čítajte: My dávame Ukrajincom zbrane a oni nás chcú otráviť

O rodinu sa treba postarať

Kolega Martin Vančo preskúmal prideľovanie bytov vo viac ako 40 samosprávach a našiel desiatky prípadov s podozrením na konflikt záujmov. V 14 samosprávach našiel priame príbuzenské prepojenie medzi nájomníkmi a ľuďmi, ktorí rozhodovali o pridelení bytov.

Vybrali sme z nich štyri mestá ako Čadca, Lučenec, Gelnica a Giraltovce, v ktorých sa riziko konfliktu záujmov ukázalo ako veľmi vysoké a pridelenie nájomných bytov konkrétnym ľuďom vyvolalo otázniky.

Čítajte: Lacný byt pre syna primátora či úradníčku. Štyri príbehy o podozrivom prideľovaní bytov

Nekúpite si byt?

Ako vyzerá situácia na realitnom trhu v Bratislave? Najlepšie je opýtať sa kolegu Tomáša Vašutu, ktorý vývoj pre našich čitateľov sleduje a hovorí, že od začiatku roka niektorí developeri nepredali ani jeden byt.

Čo vplýva na rozhodovanie kupujúcich? Ako sa zmenil zákazník, ktorý vyhľadáva nové bývanie? Reagovali na novú situáciu ceny novostavieb a čím lákajú kupujúcich developeri?

Čítajte: Nervozita na trhu. Niektorí developeri tento rok nepredali ešte ani jeden byt

Kde sú všetci priatelia?

Barbora Mareková dokáže otvárať ľudí ako máloktorý novinár. Jej rozhovory prinášajú autentické spovede o témach, ktoré sa okolo nás denne povaľujú, ale nie vždy vieme, ako ich uchopiť. V poslednom diele Ľudskosti hovorila o tom, ako rodičia malých detí často prichádzajú o priateľstvá a nedokážu už naskakovať na sociálny život ktorý tečie okolo nich.

Počúvajte: Aj vám po narodení detí vyfučali priateľstvá? Nie ste sami a je ok o tom hovoriť

Články, ktoré vás minulý týždeň zaujali:

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME