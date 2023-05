ZKH píše: Politici zvládali roky humpľovať Slovensko aj bez americkej ambasády

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Kedysi boli konšpirácie o Sorosovi na okraji. Len naozaj extrémni dezinformátori prepájali CIA, Sorosa a čokoľvek, čo sa kedy mihlo okolo Spojených štátov.

Robím túto prácu už dosť dlho a pamätám si, keď sa prekročil rubikon. Stáli sme s kolegami na Úrade vlády v žltom salóniku, bolo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a každý deň nás premiér Robert Fico zvolal na vyhlásenie okolo 17.00.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Každý večer sme sa tam všetci stretli, každý deň rovnaká zostava. A debatovali sme - odvolá Kaliňáka. Dnes už určite. Odvolá Gašpara. Dnes už určite. A nič. Každý deň sa napätie stupňovalo, pomedzi to sme zažili aj milión na stole.

Až prišla tlačovka, kde Robert Fico vytiahol na prezidenta Kisku Sorosa. Piatu Avenue. A v miestnosti sa zastavil čas. Jeňo Korda vykríkol: "Ste smiešny!" My ostatní sme odfukovali a krútili hlavami. Akosi sme tam všetci v tej chvíli mali pocit, že sme prerazili nové dno.

To bol rok 2018. Dnes sme o päť rokov neskôr v situácii, kde sa šermuje Sorosom, CIA, Esetom a americkou ambasádou na dennej báze. Nie dezinformátori. Poslanci Národnej rady otvorene nálepkujú úplne každého. Neplatia tu už žiadne pravidlá a najmä Smer otvorene klame a blúzni.

Nielen o politických súperoch a prezidentke. Najnovšie označuje za Sorosovho človeka Ľudovíta Ódora, ktorého strana Smer sama nominovala za viceguvernéra NBS. Človeka, ktorého rešpektujú naprieč politickým spektrom a ktorý ako kvalitný ekonóm spolupracoval s každou vládou.

Prišli sme prosto do bodu, kde isté spektrum politikov hovorí o hocikom hocičo. Neplatí už žiadne racio ani logika. Neplatia ani základné pravidlá slušnosti. V záujme vlastného prospechu šermujú nadávkami, osočovaním a bludmi, ktoré nemajú nič spoločné s realitou.

Už Vladimír Mečiar hovoril o americkej ambasáde, prevratoch, CIA a zahraničných mimovládkach. Jediný, kto tu pritom unášal štát, prezidentovho syna a dodnes nevie vysvetliť vraždu Roberta Remiáša, je on sám. Nepotreboval na to nikoho z USA ani z mimovládok. Zvládol to úplne sám so svojimi slovenskými kumpánmi a so slovenskou mafiou.

Zvyčajne som ako novinárka zdržanlivá. Nepatrí sa nám komentovať politikov ani politiku. Lenže vo svete, kde neplatí pravda ani žiadne pravidlá, neplatí ani ticho od novinárov.

Ľudovít Ódor urobil pre Slovensko viac ako všetci súčasní poslanci parlamentu dokopy. Že sa vôbec na túto nevďačnú úlohu dal, mu slúži ku cti. Mohol sa zbaliť a odísť do ktorejkoľvek svetovej inštitúcie. Namiesto toho sa na pár mesiacov prebahní slovenskou politikou.

Každý, kto s ním kedy hovoril alebo čítal jeho knihy, vie, že je to nevídaný líder. Obzvlášť vzácna je jeho kombinácia ekonóma so silnou empatiou voči sociálne slabším skupinám a menšinám. Verte mi, mnohí špičkoví ekonómovia netušia nič o generačnej chudobe ani o matkách samoživiteľkách.

Ak slušná časť Slovenska - bez ohľadu na politické tričko - dopustí, aby tu opľúvali kohokoľvek, kto sa v podstate obetuje, bude to pre našu krajinu zničujúce.

George Soros má 92 rokov. Je z neho starý človek a chýli sa zrejme k svojmu koncu. Na koho sa bude vyhovárať Robert Fico, keď zomrie? Bill Gates? Kto nový bude zodpovedný za škody, ktoré páchajú na Slovensku politici?

Podcast týždňa: Witch Trials of J. K. Rowling

Na niektoré témy nemám jasný názor. Buď o nich viem príliš málo, alebo ešte čakám, čítam, počúvam a snažím sa utriediť si myšlienky. Prišla som k tomu až vekom - keď som bola mladá, názor som mala na všetko a rýchlo. Lenže vekom človek zistí, že svet je pestrejší a rozmanitejší a že nevieme oveľa viac vecí, než vieme.

Vybičovanú debatu okolo J. K. Rowlingovej som sledovala zo Slovenska. Americký kontext poznám, mnohé debaty sú tam naozaj vyhrotené tak, že aj my na Slovensku bledneme závisťou.

Keď začala J. K. Rowling komunikovať svoje výhrady k niektorým zmenám, ktoré súvisia s trans komunitou, zbežne som si o tom prečítala pár článkov a názor som na to nemala. Videla som, že mnohí ju nazývali niekým, kto brojí proti trans ľuďom, ale podobný pocit som z toho nemala. Rowlingová komunikovala slušne, len artikulovala niektoré výhrady, ktoré aj logicky dávajú zmysel. Rovnako aj protiargumenty trans komunity dávajú zmysel, a keby táto debata bola bez emócií, myslím si, že by nás všetkých posunula správnym smerom.

Pred dvoma týždňami som sa dostala k podcastu The Witch Trials of J. K. Rowling. Moderátorkou podcastu je Megan Phelps-Roper, ktorá bola hostkou v konzervatívnom podcaste Sama Harrisa. Občas ho počúvam, pretože som presvedčená, že človek nemôže byť uzatvorený len v jednej názorovej bubline.

Megan má zaujímavý vlastný životný príbeh - bola súčasťou radikálnej kresťanskej skupiny a nakoniec sa jej z nej podarilo vystúpiť. Jej niekoľkodielna miniséria ma zaujala natoľko, že som si ju vypočula na jeden šup.

Podcast prináša naozaj širokú diskusiu so samotnou J. K. Rowlingovou - to, ako rozmýšľa, ako argumentuje, čo hovorí na výhrady trans komunity aj svojich fanúšikov. A veľmi osviežujúce bolo, ako sa Megan Phelps-Roper citlivo rozpráva s kritikmi J. K. Rowlingovej a s trans ľuďmi, ktorých sa slová J. K. Rowlingovej hlboko dotkli. V dnešných vyburcovaných časoch bolo osviežujúce počuť kritickú diskusiu s rešpektom - je jedno, na ktorej strane stojíte.

Dobrá správa týždňa: Prezidentka sa ide súdiť

Hoci súdiť sa nie je príjemné ani dobrá správa, v skutočnosti robí prezidentka službu tejto krajine. Tým, že ide podniknúť právne kroky proti Robertovi Ficovi, pomáha určiť jasnú hranicu toho, čo je prípustné a čo už nie.

Iný spôsob, ako brániť sa na súde, neexistuje a mnohí ľudia na to nemajú nervy, čas, energiu, peniaze ani právnikov. Prezidentka možno nemá nervy a čas, ale energiu, peniaze a právnikov má. Preto je dobré, že sa rozhodla brániť proti klamstvám a nenávisti.

Nie je to vyplakávanie, ako tvrdí Ľuboš Blaha. Ak výroky politikov presahujú slušnosť, vkus a ešte aj sú jasnými lžami a osočovaním, iný spôsob, ako obrátiť sa na súd, nie je. Blaha už jeden prehral, Robert Fico si ide podľa môjho skromného názoru po ďalšie neodkladné opatrenie, ktoré prezidentka vyhrá.

Aj ja som sa obrátila na orgány činné v trestnom konaní. Rovnako proti klamstvám a jasným lžiam, ktoré nemajú nič spoločné s mojou prácou. Ako novinárka musím zniesť väčšiu kritiku, ale neznamená to, že každý vo verejnom priestore musí znášať nenávisť a klamstvá.

Internet a dnešná doba priniesli bezbrehú nenávisť a inak ako súdnymi opatreniami sa ju zastaviť nedá. Preto dobrá správa tohto týždňa je, že prezidentke pretiekol pohár trpezlivosti a rozhodla sa brániť. Robí tým jednoznačne službu demokracii a treba sa jej za to poďakovať.

Video týždňa: Mária Kolíková

Ak ste minulý týždeň čítali newsletter, písala som o právnej definícii znásilnenia v našom Trestnom zákone. Na túto tému som sa rozprávala aj s bývalou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, ktorá sa na tému pozerá podobne ako ja.

O zmenu sa ešte ako ministerka snažila a v rozhovore vysvetľuje aj to, prečo argumenty policajtov a ministra Karasa neobstoja. Je tam aj jedno slabšie miesto poslankyne Kolíkovej - na konci sa jej pýtam na predvolebné témy SaS ako spaľovacie motory a právo na hotovosť.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/YywRzHiF.html

Hudobná bodka: Sting a Gregory Porter

Tento týždeň mi dobrý kamarát Martin pripomenul živé vystúpenie Gregoryho Portera. Ako poctu Stingovi spieval jeho verziu It's probably me a je to naozaj výnimočná verzia.

Na koncerte Gregoryho Portera som raz v Bratislave bola a šokovalo ma, že počas celého koncertu nezaspieval jediný tón mimo. Pieseň je o priateľstve a je to tohtotýždňová hudobná bodka newslettera. Video sa vám spustí po kliknutí na obrázok.

When the world's gone crazy, and it makes no sense

And there's only one voice that comes to your defence

And the jury's out

And your eyes search the room

One friendly face is all you need to see

And if there's one guy, just one guy

Who'd lay down his life for you and die

It's hard to say it

I hate to say it

But it's probably me

Toto bolo päťdesiate štvrté vydanie newslettera ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate a počúvate.

Prihláste sa zadarmo na odber newslettra ZKH píše. Prihlásiť odber>