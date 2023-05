Končí sa vláda chaosu?

Úlohou vlády nie je denne obťažovať občana nezhodami a statusmi.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

je jedna vec, na ktorej sa zhodnú voliči všetkých strán: sú unavení z chaosu. Ak existuje jeden cieľ, ktorý úradnícka vláda musí dosiahnuť, tak je to ukončenie chaotických krokov, hádok a zneužívania vládnych pozícií na stranícke kampane.

Má pár mesiacov na to, aby verejnosť presvedčila, že úlohou vlády nie je denne obťažovať občana nezhodami alebo ho zabávať statusmi na sociálnych sieťach.

Aby stiahla hlasitosť diskurzu, lebo aktéri sa už vzájomne ani len nepočujú. Samozrejme, tí hluční sa naďalej budú správať ako v jednej veľkej krčme, ale je dôležité, aby sme mali oficiálne ostrovy príčetnosti.

Mnohí voliči vlastne už aj zabudli, ako medzi sebou majú komunikovať ministri alebo ako by mohla vyzerať tlačovka, ktorá prináša občanovi skutočné informácie, a nie nejaké príspevky do volebného boja.

Aby sme boli spravodliví, vláda mala aj členov, ktorí sa sústredili na svoju prácu a nechceli krvácať v nezmyselných bojoch. Ale bola ich menšina.

Dobrý človek

Posledný týždeň sa ozvali niektorí čitatelia, že prečo novinári kopú do Eduarda Hegera, veď on je dobrý človek, a snažil sa len udržať vládu do volieb.

Novinárska kritika na adresu bývalého premiéra nevylučuje, že má ľudské kvality, že je slušný k ľuďom, že má rád svoju rodinu alebo že keď treba, pomôže. Ale jeho rozhodnutia v premiérskom kresle len prehĺbili chaos a krízu v krajine.

Publicista Samo Marec vysvetľuje, že za posledné dni Heger zistil, že opakovaním fráz sa človek nestane štátnikom, ba nestačí to ani na udržanie postu premiéra. Čo všetko ešte Heger zistil, si prečítate v Marcovom texte.

Žilinka sa mení na cára

Generálny Prokurátor Maroš Žilinka sa asi cíti ako prezident. Je možné, že len miluje metále a ceremónie. To by vysvetľovalo jeho bizarné rozhodnutie spustiť tradíciu pamätnej medaily generálneho prokurátora, ktorá nemá oporu v zákone.

Navyše ju udelil politikovi, odchádzajúcemu ministrovi spravodlivosti Viliamovi Karasovi, ktorý našiel v sebe nejaké to pochopenie pre Žilinkovu lásku k paragrafu 363.

Kolega Peter Kováč vysvetľuje, prečo je udelenie takejto medaily prinajmenšom zvláštne.

Kolegyňa Nataša Holinová upozorňuje, že táto situácia sa odlišuje od toho, keď „zorganizujete orientačný beh pre deti a nakoniec im rozdáte čokoládové medaily“ lebo Žilinka nevystupuje ako súkromná osoba.

„My nemáme zákon, na základe ktorého by sa udeľovali pamätné medaily generálnym prokurátorom, ale Ruská federácia ho má. Pointu vidno azda aj bez mikroskopu,“ píše.

Prečo unikali neonacisti?

Rodičia Daniela Tupého žili 17 rokov s pocitom, že vrah ich syna chodí niekam do práce, možno má rodinu, možno aj syna, možno učí, možno pracuje v polícii. Pocit ťažko predstaviteľný. Nie sú hnaní túžbou po pomste, ale po spravodlivosti.

Ako sa mohlo stať, že páchatelia tak dlho unikali? Kto všetko sa musel obávať podobných útokov v deväťdesiatych rokoch? Bola vražda Daniela následkom toho, že spoločnosť nad fašistami zatvárala oči?

Kolega Peter Getting sa o týchto témach rozpráva s Pavlom Draxlerom, ktorý v čase vraždy viedol na ministerstve vnútra komisiu na monitorovanie a boj s extrémizmom. Draxler si presne pamätá na ten moment, keď sa dozvedel, že Daniela dobodali na smrť.

Kolegovia z Indexu vám tentoraz pomôžu zorientovať sa v tom, či sa oplatia mimoriadne splátky pri hypotéke a čo môžu byť ich úskalia.

Kolega Jozef Tvardzík sa pozrel aj na to, čo znamená presun úspor 718-tisíc sporiteľov v druhom pilieri z dlhopisových do indexových fondov. A to nielen pre sporiteľov.

Zmena v sporení v druhom pilieri má aspoň čiastočne zmierniť škody, ktoré napáchal automatický presun dôchodkových úspor z negarantovaných (akciových) fondov do garantovaných (dlhopisových) fondov v roku 2013 za Roberta Fica.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME