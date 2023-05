Tento duchosvätný výrok nádherne zostarol.

Marek Krajčí, vtedy minister zdravotníctva, pred tromi rokmi avizoval, že Slováci konečne zažijú, ako to vyzerá, keď krajine vládnu dobrí, úprimní kresťania. Dnes by hádam za tie slová bolo namieste aj TO za hanobenie náboženského presvedčenia.