Dědeček mieri pred súd (komentár)

Len či si jeho obhajca počína správne.

Keď okresný súd pustil Dušana Dědečka na stíhanie na slobode, vyvolal tým veľké vášne. Rozhorčení ľudia silno cítili, že kto zabil opitý autom päť ľudí, patrí akosi automaticky za mreže, a dokonca mnohí pokladali za spravodlivé vyhrážať sa sudcovi Marekovi Filovi, ktorý tak rozhodol. (Je to rovnako absurdné, ako keď sa v mene slušnosti posielajú autorom najkreatívnejšie nadávky, ale stáva sa to.)

Vtedy na tomto mieste stálo naliehanie, aby sme to nechali súdom, lebo rozhodovanie na ulici nepatrí medzi ideálne riešenia. To, že krajský súd následne rozhodol opačne ako okres (aj to nie jednohlasne), nebolo dôkazom, že by okres postupoval nesprávne.

Ak sa niečo potvrdilo, tak téza, že nie je správne, aby rozvášnené ľudstvo tlačilo na súd (hoci trochu sa dá pochopiť, že tu jednoducho chýba dôvera v súdnictvo).