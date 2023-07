Homofóbia nikomu nezvýši platy

Šírenie nenávisti voči LGBTQ+ ľuďom je nezlučiteľné so skutočnou demokraciou.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Ľuboš Blaha sa zúčastnil na pochode za práva LGBTQ+ ľudí. Bolo to dávno a vtedy to bolo úplne normálne. Niektorí členovia Smeru v tom čase ešte verili, že ich strana presadzuje sociálnu demokraciu, a tá sa vskutku vyníma aj podporou menšinových práv.

Dnes ľudia, o ktorých priazeň sa Blaha a Robert Fico uchádzajú, radi hovoria o nenormálnosti a LGBTQ+ ľudia tiež patria do ich siete nenávisti. A tak sa im predstavitelia takzvanej sociálnej demokracie prispôsobujú.

Pred rokom Fico len o jedno miesto zaostával za víťazom ceny Homofób roka Igorom Matovičom. Obaja sa chválili tým, že sú heterosexuáli a majú radi ženy. Matovič už dlhší čas prehlušuje svoju kampaň boja proti mafii útokmi na LGBTQ+ ľudí. Lebo on aj Fico si myslia, že to je podstata konzervatívnej politiky. Nie je. Je to šírenie nenávisti, teda aj nezlučiteľné so skutočnou demokraciou, ktorá garantuje menšinám práva.

Ale pred sobotným Prideom oni nie sú až takí podstatní. Pochod by mal byť odkazom toho, že veľká časť tejto krajiny si nechce budovať identitu cez popieranie identity iných ľudí. Že sú pripravení učiť sa a počúvať. Že nechcú, aby najnižšie pudy národa boli pretavované do volebných programov a nebodaj uskutočňované extrémistickými vládami.

Že skutočný nepriateľ je nevedomosť a strach, ktoré strkajú ľudí napospas populistom. Niektorí voliči síce budú mať pocit, že prišiel ich čas, veď z pódií počujú názory, ktoré si doteraz hovorili len v krčme alebo v obývačke, ale neuvedomujú si, ako draho nás vychádza atmosféra nenávisti.

Čo je tá cena? Zraniteľnosť, lebo každý sa raz môže ocitnúť v skupine nenávidených, ak na to príde dopyt od voliča extrému. Bude len narastať frustrácia, lebo homofóbia nezvyšuje platy a vyháňanie LGBTQ+ ľudí z verejného života nezvýši životnú úroveň ani nevytvára pracovné miesta.

Šimkova misia sa skončila

Ministerská pozícia Ivana Šimka sa skončila menej slávne než jeho politická strana, ktorú založil krátko po tom, ako ho nezvolili za šéfa Slobodného fóra. Strany, ktorú zakladal so Zuzanou Martinákovou po skupinkovej rozlúčke s Mikulášom Dzurindom.

Spočiatku všetci zúčastnení pomerne nešikovne našľapovali okolo konfliktu medzi už bývalým ministrom vnútra a vedením polície. Namiesto otvoreného pomenovania problému sa ohadzovali výrazmi ako zasahovanie do personálnych nominácií a nešťastná komunikácia.

Ak skúsenosť Ivana Šimka má byť nejakým spôsobom užitočná pre spoločnosť, tak to je práve vo vysvetľovaní hraníc, ktoré ako minister prekročil. Táto hranica sa totiž roky ignorovala alebo ju prekresľovali straníci vtedy vládnuceho Smeru podľa potreby financujúcich oligarchov. A dnes už vieme, že aj mafie.

Sme krajina odborníkov na medvede?

Zdá sa, že momentálne najväčšou predvolebnou témou Slovenska sú medvede. A rozdeľujú národ podobne ako kultúrne vojny alebo Igor Matovič. Nielenže sa k nim vyjadrujú jednotlivé politické strany a rozpráva o nich aj generálny prokurátor či prezidentka.

Kolegovia Tomáš Prokopčák a Jakub Filo sa v podcaste Dobré ráno rozprávali o tom, ako populisti dokážu využiť sociálne siete a vytvoriť pocit ohrozenia a následne paniku.

Kolega Filo tvrdí, že medvede sú dymová clona a Slovensko má mnoho iných, skutočných problémov.

Ako vyzerá a končí život s pervitínom?

"Dodnes si pamätám ten pocit, ktorý vo mne vyvolala. Viacerí ľudia ho opisujú podobne, keď vyskúšajú tú 'svoju' drogu. Bolo to, akoby ma objal celý vesmír. Všetky bolesti, ktoré som dovtedy prežívala - rozvod rodičov, úmrtie otca aj sexuálne násilie od bývalého partnera akoby zmizli a zrazu som sa cítila ako najsilnejšia žena na svete," opisuje 44-ročná žena počiatok svojej cesty k závislosti.

Kolegyňa Mia Žureková sa však nerozprávala len o začiatkoch tejto cesty s pervitínom, ktorý sa nasťahoval do života Andrey na dlhé roky. Tento citlivo vedený rozhovor vám ukáže oveľa viac než len to, ako závislosť rozkladá celý život človeka.

Paťa už nezabáva deti

Pamätáte si na Paťu z detského televízneho programu od Kuka do Kuka? Zabávala deti, ale aj ich rodičov z televíznej obrazovky v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch. Neskôr vystupovala v divadle, ale pracovala aj ako realitná maklérka.

Kolegyňa Barbora Mareková sa v podcaste Ľudskosť rozpráva s Patríciou Jarjabkovou o rodine, o tom, ako prežívala materstvo, ale aj o neskoršom alkoholizme jej manžela a jej pobyte v krízovom centre.

Krátko pred päťdesiatkou sa Paťa vydala znova, tentoraz šťastne. Barbora sa jej pýta, ako sa má dnes a čo ju naučili obe jej manželstvá.

Ako zarábajú Smejko s Tanculienkou?

Za posledných desať rokov sa hudobná produkcia pre deti stala jedným z najväčších trhov v slovenskom hudobnom priemysle. Spievankovo, Miro Jaroš, Fíha Tralala a Smejko a Tanculienka ovládajú celý segment, popritom hlavným zdrojom ich príjmov sú koncerty, často organizované aj rok dopredu. Kolega z Indexu Jozef Tvardzík vám vysvetlí, kto stojí za spomínanými projektmi a ako sa im finančne darí.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME