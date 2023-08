Fico organizuje prevrat

Smer chce štát, ktorý nevyšetruje to, o čom si myslí, že sa nemá vyšetrovať.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

keby niekto sledoval len tlačovky Roberta Fica, mal by pocit, že na Slovensku vládne garnitúra, ktorej by mohol závidieť aj Lukašenko. Brutálna likvidácia opozície, stíhanie za názor, policajný teror. Že sympatizanti Smeru musia tajiť svoje preferencie a Fico pomaly bude musieť vydávať samizdat, aby mohol informovať o svojich názoroch.

V skutočnosti sa deje to, že polícia vyšetruje podplácanie, korupciu a zneužívanie právomoci v bezpečnostných zložkách štátu. Fico a jeho spolupútnik Robert Kaliňák sú z toho nervózni. Za ich éry polícia vyšetrovala/nevyšetrovala politických alebo biznis aktérov, ktorých oni chránili. Ak vyšetrovali politikov, tak zväčša kritikov Smeru.

Je pochopiteľné, že u Fica majú pocit, že už neexistujú ich istoty. A chcú sa k týmto istotám vrátiť. Chcú štát ktorý nevyšetruje to, o čom si Smer myslí, že sa nemá vyšetrovať.

Ako sa toto stalo?

Ako sme sa vlastne ako spoločnosť dopracovali do bodu, keď pre časť populácie je najprijateľnejšia garnitúra, ktorá živila svojich oligarchov cez peniaze daňových poplatníkov, korumpovala ľudí pozíciami v štátnej správe, a keď to už boli ich ľudia, tak ich chránila až na hranu zákona.

Ako sa stalo, že časť populácie ochotne zabúda na kauzy, z ktorých roky vytŕčal Smer? Alebo sa tvári, akoby sme nikdy nečítali Threemu a akoby Robert Fico nikdy nebýval u daňového podvodníka. Akoby Robert Kaliňák neprenechával riadenie bezpečnostných zložiek štátu súkromnej firme.

Ako sme sa sem dostali? Dnes Robert Fico hovorí o ohrození demokracie, lebo polícia si robí svoju prácu. Popritom polícia vyšetruje dôsledky prenikania mafie do riadenia štátu počas jeho vlády.

Fico, Pellegrini a Danko

Kolega Jakub Filo desil minulý týždeň čitateľov nasledujúcim obrazom: V prezidentskom paláci sa stretnú najvyšší ústavní činitelia Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko. Ešte pred rokom to mohlo vyzerať ako začiatok zlého politického vtipu. Dnes to je skôr temná, ale pomerne reálna predikcia politickej reality po 15. júni 2024. Teda ak Fico vyhrá voľby, Danko bude šéfovať parlamentu a Pellegrini sa stane prezidentom.

Vo svojom newsletteri Kontext Filo kladie otázku, či sa Pellegrini nakoniec predsa len nepridá k Ficovi, čo by to urobilo s jeho stranou a ako by medzi týchto dvoch zapadal Andrej Danko?

Predátorky

Tak ako niekto predáva predražené hrnce a poistenie najzraniteľnejším ľuďom, seniorom, niektoré ezokoučky alebo obchodníčky s chvíľkovým dobrým pocitom sa zameriavajú na ženy, ktoré prežívajú rôzne traumy: nemajú prácu, hľadajú svoju cestu po materskej, prišli o niekoho blízkeho. Kolegyňa Soňa Jánošová mesiace sledovala, ako fungujú tieto obchodníčky, dokonca aj ona sama sa podujala na absolvovanie takého kurzu.

"Prihovárajú sa prostredníctvom sociálnych sietí, vystupujú v médiách a predávajú svoje online kurzy, webináre a mentoringové programy, v ktorých názvoch sa objavujú slová ako: Hojnosť, alchýmia, svätý grál, kráľovná, mágia či zázrak. Odborníci vidia v ich podnikaní aj prvky manipulácie a vydávanie pseudovedy za odbornosť či takzvané psychošmejdstvo," píše Soňa.

Čitatelia SME vskutku ocenili reportáž, článok sa stal jedným z najúspešnejších textov v predaji predplatného. Zároveň čitateľský záujem svedčí aj o tom, akým vážnym problémom je zneužívanie dôvery zraniteľných žien. Zároveň aj štát by sa mal pozrieť bližšie na to, či tieto ezokoučky nezneužívajú okrem žien aj daňový systém.

Lieči cvikla rakovinu?

Často narážame na frázu: jedlo zabíja aj zachraňuje. Už od starých rodičov sme počúvali, že ak budeme jesť mrkvu, tak budeme mať ostrý zrak. Môže nás však cviklová šťava zbaviť rakoviny? Vyliečime brusnicami zápal močového mechúra? Zhoršuje čokoláda akné? A môže fungovať urinoterapia?

Kolegyňa Deniska Koleničová sa, samozrejme, nikdy neuspokojí nejakou všeobecnou folkovou „múdrosťou“, a preto položila tieto otázky v špeciálnej epizóde Vizity naživo na bratislavskom Tyršáku urológovi Jánovi Švihrovi a výživovej špecialistke Nikolete Šimonovej.

Chcete byt na hypotéku?

Hypotéka je nesmierne vychytená téma, momentálne najmä v politických kruhoch. Kolega z Indexu Jozef Tvardzík sa však pozrel na ceny bytov vecne a novinársky. Upozorňuje, že prebiehajúce zlacnenie bytov automaticky neznamená, že sa zlepší aj dostupnosť bývania. Najmä pre mladých ľudí.

Na základe priemerných cien v krajských mestách na Slovensku prepočítal, akým príjmom musí disponovať mladý pár bez detí a dlhov, aby si mohol dovoliť kúpiť na hypotéku trojizbový byt.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME