Tri údenáče pripomínajú našu nevzdelanosť

Správa o stave krajiny podľa Ladislava Snopka.

Autor je archeológ a dramaturg, spoluzakladateľ VPN

V piatok 15. septembra majú na Bratislavskom hrade odhaliť súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda od Antona Gábrika. Stále naivne dúfam, že sa to nestane. Príbeh tohto (už hodnú chvíľu sa mi nedarí nájsť iný termín) diela je v skratke príbehom marazmu, do ktorého sa nechtiac (?) za posledné roky dostala slovenská spoločnosť. Je to príbeh postupného úpadku vzdelanosti v jej základnej podobe.

Samozrejme, ktokoľvek môže namietať, že som predpojatý a nemám rád slovenský národ (opak je pravdou, iba sa nechcem hanbiť pred vzdelanými priateľmi zo zahraničia ako pri Kulichovom Svätoplukovi). Ako však nazvať situáciu, v ktorej nielenže je kráľ nahý, ale ešte sa tým vystatuje?

Vzdelanie je základným predpokladom nášho bytia. Bez neho strácame opodstatnenie a s ním aj možnosť participácie na všeobecnom medzinárodnom dorozumení ľudského spoločenstva. Veď kto by bral vážne suseda, ktorý ani netuší, že je nevzdelaný, a stále kričí a skáče do reči?