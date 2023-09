Prečo nás Fico vôbec ešte udivuje?

Fico je to, čo vidíme. Neexistuje jeho lepšia verzia.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

vždy, keď Robert Fico prekročí ďalšiu hranicu, tak sa niektorí pýtajú, či je toto vôbec možné. Či to naozaj myslí vážne. Či naozaj mieni povedať, že tí, čo podporujú Ukrajinu v boji proti ruskej agresii, sú vojnoví štváči. Či necíti aspoň nejaký druh disonancie, keď tvrdí, že musíme klásť hrádzu fašizmu, ale jeho najprirodzenejší politickí spojenci sú dnes fašisti.

Niektorí akoby sa stále spoliehali na to, že Fico je predsa pragmatik, chápe ktoré hranice sa v politike nemôžu prekročiť, ak chce Slovensko ostať demokratické. Stretla som skúseného západného diplomata, ktorý sa na to ešte stále naivne spolieha.

Lenže Fico je to, čo vidíme. Neexistuje lepšia verzia Fica, tak ako žiaden autokrat nemá lepšiu verziu. Len zlú a ešte horšiu.

Fico autenticky verí, že Rusko je prirodzeným spojencom Slovenska. On by naozaj rehabilitoval niektorých komunistických pohlavárov. Cítil by sa najlepšie na tribúnach, odkiaľ by sledoval prvomájové demonštrácie s kosákmi a kladivami a s heslom „So sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak!“.

Pomsta fašistami

A tak Robert Fico zároveň spôsobuje krízu identity aj samotným fašistom, lebo im kradne voličov tým, že si adoptuje niektoré ich odkazy.

Kolegyňa Zuzana Kepplová vidí v tomto posune aj pomstu Smeru za to, že „musel tri roky sedieť v opozícii a nechať sa obťažovať rozviazanými rukami polície“.

Dnes sa cíti oprávnený robiť hocičo. Trebárs aj rozvaliť oslavy SNP, ktoré sú základným kameňom zmyslu tejto spoločnosti. „Tak za trest oni teraz slávia so Sujom v baretke afrického pučistu a s boľševikom z Yeme Blahom. Azda sa telemostom pripojí aj nazi influencer z Londýna,“ píše Kepplová.

Matka politických hier: SIS

Policajná akcia zvaná Rozuzlenie priliala ďalší olej do volebných vatier Roberta Fica, ktorý rozhorčene hovoril o policajnom únose štátu. Aj keď podľa vyšetrovateľov demokratický štát unášali práve niektorí vysokopostavení ľudia v rámci Slovenskej informačnej služby, keď aktívne rozdúchavali vojnu v polícii.

V rámci Rozuzlenia viacero svedkov vypovedá o údajnej protiprávnej činnosti ľudí spriaznených so stranou Borisa Kollára. Kolega Michal Katuška vysvetľuje, ako títo ľudia získavali tajné informácie z prostredia SIS a využívali ich na očierňovanie svedkov v kauzách ľudí spriaznených so Smerom.

Lipšic chápe, že voľby rozhodnú aj o ňom

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic chápe, že pre Smer práve on stelesňuje prebiehajúce stíhania ľudí, ktorých Robert Fico obhajuje. Nechce sa však zamýšľať nad tým, čo by prípadné víťazstvo Smeru vo voľbách znamenalo pre Špeciálnu prokuratúru.

Kolega Peter Kováč sa s Lipšicom rozprával aj o podozreniach, že SIS je zneužívaná na politický boj.

„Žiaľ, sú tu vážne podozrenia, že k snahe spochybniť nami vedené trestné stíhania sa pridala aj časť štátnych inštitúcií, ktoré cítili ohrozenie. Do tohto úsilia boli investované neobmedzené sily a prostriedky,“ hovorí Lipšic.

Kandidát

Tento týždeň najviac rezonovala prezidentská kandidatúra Ivana Korčoka. Ale nie preto, že by sa neočakávala. Od chvíle, keď Zuzana Čaputová oznámila, že nenachádza dosť síl na ďalšie volebné obdobie, bol Korčokov nástup vyslovene očakávaný ako vyjadrenie kontinuity rozvážnej a slušnej politiky.

Nevieme, samozrejme, do detailov predvídať, ako by Korčok reagoval na súboje dennej politiky a výzvy, ktoré prezidentovi prinášajú. Ale sú veci, ktoré o Korčokovi vieme povedať už dnes. Mal by jasno v tom, že patríme do Európy a nie do iliberálnej gubernie, ktorú buduje Viktor Orbán pre skorumpované vlády, aby sa tie mohli odvolávať na špeciálne potreby vo veciach demokracie.

Korčok sa nebude ostýchať označiť Západ a Američanov za partnerov Slovenska. Nebude blúzniť o neutralite Slovenska v čase, keď Rusko vyvražďuje suseda, lebo Korčok chápe, že je to len maskovaná sympatia pre všetko, čo Vladimir Putin predstavuje v medzinárodnej politike.

Takže je len otázka času, keď na neho začne útočiť Robert Fico.

Zahanbovanie matiek

Dojčíš? Prečo toľko dojčíš? Načo ho toľko nosíte na rukách? Prečo nespí s vami v posteli? Prečo spí s vami v posteli? Čo mu to dávate jesť? Neobliekajte dievča do takýchto farieb, to sa jej nehodí. Vy ho dávate do jaslí? A prečo jej nedáš výchovnú po zadku, veď to nikomu neublíži. Čo si to za matku, keď nezvládaš…(dosaďte podľa ľubovôle)?

Málokedy sa okolie zamyslí nad tým, akému tlaku musia občas matky čeliť. Mnohí majú pocit, že vlastnia licenciu na usmerňovanie, komentovanie a „dobre mienené“ rady pre matky malých detí.

Kolegyňa Michaela Žureková sa pozrela na to, ako to ovplyvňuje matky, ktoré si len budujú sebavedomie v materstve a zápasia s pocitom zlyhania. Upozorňuje, že pre túto prax existuje aj odborné pomenovanie: „mother shaming“.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME