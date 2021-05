Výber šéfredaktorky: Lengvarský musí myslieť viac než týždeň dopredu

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

20. máj 2021 o 23:09 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

sme uvoľnenejší. V uliciach sa objavuje čoraz viac ľudí. Vôňa chlóru z bazéna zrazu pripomína slobodu. Domáci rotopéd môžeme zložiť a pozvať kamarátku do mesta na kávu.

Stále však nevieme, kedy dostaneme druhú dávku Astry, bezpečnej vakcíny s najhorším marketingom. Nevieme, či to stihneme do naplánovanej dovolenky, a keď aj stihneme, či nám to uverí hraničná kontrola. Lebo ten papier, ktorý sme dostali po prvej dávke, pripomína skôr leták ako potvrdenie.

Ak sa naplnia sľuby štátnych programátorov a strážcov našich zdravotných dát, a ak Igor Matovič nebude mať nejaký bombastický nápad, tak by sme mohli mať elektronický očkovací preukaz. Škoda len, že z prvého kola dohody o voľnejšom pohybe v regióne sme už pre potvrdenia na úrovni rodičovského ospravedlnenia do školy vypadli.

Mnohí dúfajú, že minister Lengvarský bude myslieť viac než týždeň dopredu, lebo pandémia sa zďaleka nekončí, len sa načas sťahuje a čaká. Zjavne nenastane stav, že v nemocnici nebude nikto s covidom. Hovorí to aj matematik Richard Kollár v rozhovore, ktorý pre vás pripravila kolegyňa Daniela Hajčáková. Podľa Kollára vírus alebo jeho mutácie sa opäť vzchopia na jeseň. Budeme na to pripravení?

Čítajte: V nemocniciach môžu byť na jeseň stovky ľudí s covidom, ale to nie je zlá správa

Po návrate do ulíc nenájdeme úplne všetky naše obľúbené kaviarne alebo reštaurácie. Napriek informáciám, že gastru sa nedarilo počas pandémie až tak zle, niektoré z nich neprežili. Rodinné podniky, pokus o nový život, niečo, čo malo byť viac než len pekárnička, alebo chceli predávať viac než pohár vína, niektoré plány stroskotali. Kolega z INDEX-u Jozef Tvardzík pre vás pripravil prehľad prevádzok, ktoré už v uliciach nenájdete.

Čítajte: Gastro na odstrel: Sedem podnikov, ktoré nezvládli pandémiu

Blízky východ zužuje momentálne iné než covidové utrpenie. Také, ktoré má korene hlboko zaryté do zeme a ktoré sa nedá ohodnotiť zjednodušeným statusom na sociálnych sieťach. Izraelsko-palestínsky konflikt. Najmä keď násilnosti presahujú strely a vyliali sa do ulíc Izraela, kde sused útočí na suseda. Môj kolega Lukáš Onderčanin sa rozprával s Rami Elhananom, Izraelčanom, ktorému pri útoku palestínskeho teroristu zahynula dcéra. Jeho dobrý priateľ, Palestínčan Bassam Aramin, vláči podobný príbeh. Elhanan hovorí, že nie je možné porovnávať, čie utrpenie je väčšie.

Čítajte: Palestínsky terorista mu zabil dcéru: V hlavách sme si vytvorili múry



Slovenská katolícka cirkev nevzdáva snahu blahorečiť Jána Vojtaššáka, biskupa, ktorý podporoval slovenský vojnový režim spojený so zločinmi proti ľudskosti. Jeden pokus o blahorečenie už zlyhal v roku 2003, keď Vatikán proces pozastavil pre fakty o biskupových činoch počas druhej svetovej vojny. V roku 2019 cirkev tento proces znovuotvorila. Kolega Peter Getting pre čitateľov pripomína, že Vojtaššák nebol len pasívny pozorovateľ, ale kroky režimu obhajoval.

Čítajte: Cirkev znova skúša blahorečiť biskupa Vojtaššáka, ktorý sa angažoval za slovenského štátu

Snaha blahorečiť Vojtaššáka pobúrila aj komentátora Michala Havrana, ktorý v nej vidí pokrytectvo pestované už od Hitlerovho slovenského štátu, "pretože tento štát nikoho iného ako Adolfa Hitlera nebol, pokrytectvo, s akým ste ľudácke zločiny vydávali za protikomunistický odboj, a pokrytectvo, s akým staviate vlastné náboženské normy nad univerzalizmus ľudských práv".

Čítajte: Keď je pokrytectvo podstatou každej politickej akcie



Tento týždeň vás zaujal aj rozhovor s párovým terapeutom Honzom Vojtkom. Už titulok láka čitateľa, keď našepkáva, že celoživotný vzťah len s jednou osobou je mýtus. Ale text, ktorý pripravila Michaela Žureková, prináša oveľa viac vyjadrení Vojtka, s ktorými nemusí každý súhlasiť, ale zároveň rozširujú vnímanie vzťahov alebo ich koniec.

Čítajte: Párový terapeut Vojtko: Správny vzťah je len s jednou osobou a navždy? To je mýtus

V médiách rezonovali skôr koaličné vzťahy, ktoré sa opäť vyostrujú. Niektoré koaličné strany sa napríklad rozchádzajú v názore na kolúznu väzbu. Kolegyňa Zuzana Kepplová nám vysvetlila, prečo Boris Kollár na ministerku spravodlivosti zazerá ako Greta Thunbergová na kapitánov petrochemického priemyslu.

Čítajte: S fotkou Pčolinského v peňaženke

Ďakujem všetkým, ktorí nás aj minulý týždeň čítali a trávili s nami čas aj napriek otvoreným terasám. Aj keď moji dátoví kolegovia vždy vysvetľujú, že teplejšie počasie a viac slnka môže znamenať menej čitateľov, ja verím, že toto je jedna z tých predpovedí, ktorá sa v prípade zaujímavých článkov nenapĺňa. O také sa moji kolegovia snažia.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

