Výber šéfredaktorky: Naozaj si niekto myslel, že Pellegrini ostal nepoškvrnený?

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

12. aug 2021 o 13:47 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

ak si niekto myslel, že Peter Pellegrini zachráni to najlepšie zo Smeru a vyvedie uvedomelejších smerákov z područia Roberta Fica, dnes už musí vidieť, aká to bola naivná predstava.

Pellegrini sa topí v podozreniach, ktoré vytekajú z výpovedí kajúcnikov. Príbeh, ktorý zhodne vyrozprávali, nie je zvlášť komplikovaný. Honorárny konzul Monaka odovzdal bývalému podpredsedovi vlády 150-tisíc eur v škatuli od šampanského, aby ten zmenil negatívny názor na jednu z kľúčových štátnych zákaziek v IT sektore.

Konzul bol zároveň radcom a pokladníkom šéfa strany, ktorá mala všetko pod kontrolou.

Je to model primitívnej korupcie, ktorá zjavne bola povýšená na základné fungovanie niektorých predstaviteľov Smeru. Aj preto sa Pellegrini nemôže dištancovať od Fica, tak ako ani Fico sa nemôže dištancovať od svojho rivala. Sú obaja prepletení, nielen Miroslavom Výbohom, ale aj Norbertom Bödörom a ďalšími únoscami právneho štátu.

Bez hlasu

Pellegrini väčšinou mlčí alebo cez hovorkyňu odkazuje, že ten príbeh je lož. Tie podozrenia sú však natoľko vážne, že vyšetrovatelia sa s krátkou odpoveďou "je to lož" zrejme neuspokoja. Veď prijímanie úplatku je ešte o niečo vážnejšie než samotné podplácanie.

Komentátor Samo Marec sa pozrel, o čom hovoril Pellegrini po zatknutí Výboha. Po prvom dni "napísal, že Milan Rastislav Štefánik bol velikán, potom tri dni mlčal a potom zablahoželal kajakárom". A ešte nám všetkým zaželal peknú nedeľu spred stodoly.

Všetci vieme, že túto situáciu Pellegrini tichom nevyrieši. Zároveň dúfame, že sa takéto situácie už tichom nikdy nebudú dať riešiť.

Dobrá rada

Kolega Peter Tkačenko vo svojom komentári upozorňuje Pellegriniho že "základná politická logika hovorí, že v takej situácii treba prejsť do protiofenzívy. Prejaviť sebaistotu, hovoriť často a veľa, ideálne tak, aby na konci nikto netušil, kde je sever, vďaka čomu sa kauza politicky vyparí". Samozrejme, že predvídateľne uvedie Roberta Fica.

Fico málokedy mlčí. Ale vždy, keď prehovorí, tak opakuje svoje smerácke klišé o politických väzňoch, útočí a vyhráža sa. S každým prejavom pridáva dôvod na obavy z akéhokoľvek možného návratu Smeru k moci. Lenže pri bagáži, ktorú vláči, nepomôže žiadny marketing ani Ľuboš Blaha. Kajúcnici tak ako jeho nominanti mu sedia na pleciach na každej tlačovke. My ich tam vidíme.

Samozrejme, že sa spolieha na chaos a pandémiu. Spolieha sa na to, že vláda rozloží sama seba aj bez jeho pričinenia. Ja stále čakám na Ficov plán pre pandémiu.

Máme automat, len nevieme, či bude fungovať

Už vieme, ako by mal život vyzerať počas tretej vlny, o ktorej niektorí stále pochybujú, že príde. Máme automat. Chápeme však, že obmedzenia a uvoľnenia nebudú fungovať automaticky.

Jednak pandémia nie je počítačová hra ani systém na tlačidlá. Môžeme narážať aj na populistov vo vláde a ich nekontrolovateľné nutkanie meniť dohodnuté pravidlá podľa nálad obyvateľstva. Na rastúcu démonizáciu vedy a očkovania alebo príživníkov na ľudskej frustrácii.

V situácii, keď sa majú vlastníci obchodov a reštaurácií alebo organizátori koncertov a festivalov sami rozhodnúť, ako veľmi chcú kontrolovať hostí, nie je jasné, aké inštinkty u nich prevládnu, alebo jednoducho, na čo budú mať kapacitu.

Obmedzenia zo skorej jari stále majú pachuť, a preto sa pýtame, za akých podmienok bude možné cestovať medzi okresmi, ako budú otvorené školy, užijem si počas tretej vlny aj nejakú inú kultúru než 120 kanálov káblovky?

Odpovede na otázky pre vás pozbierali moji kolegovia Ján Krempaský a Daniela Hajčáková.

Čo riskujeme?

Aj keď skupina odporcov očkovania podchytených fašistami sa vyhrážala, že budú blokovať cesty v Bratislave, ako je týždeň dlhý, pomerne skoro ich to prestalo baviť. Sme vďační, že aspoň v doprave nie sme vystavení transparentom o hygienokracii, a tak ani neskúmame dôvody.

Z pasienkov nezmyslov do sveta dát a faktov nás však pomerne rýchlo prenesie článok Jána Krempaského o tom, že za posledný polrok pribudlo najviac pacientov so zlyhávaním srdca či jeho ľavej komory. Podľa odborníkov jedným z najdôležitejších dôvodov je infekcia koronavírusom.

Odborníci vysvetľujú, že toto infekčné ochorenie má vážny priamy dosah na srdce a nepriamo za to môže aj zhoršenie prístupu k štandardnej starostlivosti počas epidémie.

Bývalý ostravský baník Tomáš Hisem ako vyše štyridsaťročný študoval, aby sa rekvalifikoval za programátora. Podarilo sa mu to, napriek tomu, že väčšina neverila, že z baníka môže byť itečkár.

Kolegyňa Ela Rybárová sa s ním porozprávala o jeho premene, o motiváciách a baníkoch. Hisem hovorí, že nepozná nikoho, "kto by trel biedu a roky si nemohol nájsť prácu, ak chce. Samozrejme, sú aj ľudia, ktorí to vzdali, začali chľastať a nemajú nič, ale tak je to asi všade".

Poznám príbehy ľudí, ktorí upadli do biedy bez svojho pričinenia a nedokázali vyliezť z toho kolobehu. Ale rozhovor ma zaujal svojou úprimnosťou a húževnatosťou človeka, ktorému sa podarilo zmeniť si život. A vyslovuje jednu dôležitú pravdu: šanca a vôľa na vzdelávanie je riešením.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME