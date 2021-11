Výber šéfredaktorky: Niektorým antivaxerom by sa smial aj inkvizítor

Vysvetlite to babičke, ktorá vás čaká.

4. nov 2021 o 17:53 Beata Balogová

Milé čitateľky, milí čitatelia,

"Však nebudeme čierni ani na budúci týždeň," chodila osemdesiatročná babička za riaditeľkou domova dôchodcov. Pre ňu čierna farba znamenala horšie týždne než pre väčšinu ľudí v okrese s vysokým počtom nakazených. Nechodí do reštaurácie ani na plaváreň. V nákupnom centre sa nevyzná a vlastne ani nevie, čo by tam robila. Zatvorenie týchto prevádzok ju netrápi.

Obmedzenia pre ňu prinášajú hrozbu, že ju nebude navštevovať rodina. Najmä ak jej príbuzní nie sú zaočkovaní. Bude zatvorená v izbičke so sprchou a záchodom a pozerať sa z okna na zateplené paneláky. Tí šťastnejší klienti domovov možno na záhradu s polonahými stromami.

Možno babičke rodina vysvetlí, že oni chceli byť slobodní alebo ju vydesia príbehom o zločineckom štáte, ktorý svojich občanov čipuje.

Nový zmysel bytia

Počúvame príbehy o zamestnancoch domovov dôchodcov, ktorí nakazili klientov, lebo si uplatňovali svoje právo nebyť zaočkovaní, dokonca presviedčali starčekov, aby sa nedali zaočkovať. Lebo pre mnohých antivaxerov je to posvätný boj a každý, koho odradia, vydesia alebo zneistia, je dobrá obeta pre naratív poskladaný z poloprávd, mýtov a vyslovených klamstiev.

Ohradzujú sa, že ich štát nemá do ničoho tlačiť, ale oni získali sťaby nový zmysel bytia: presviedčať zraniteľných, pochybujúcich a frustrovaných. Útočiť na tých, ktorí argumentujú vedeckými faktami. Zosmiešňovať autority.

Vytvorili si svoj slovníček a denne opakujú slovné spojenia, ktoré nenesú žiadny význam. Tvoria vety a odkazy len preto, aby mohli tie slovíčka použiť. Vyjadrenia odborníkov vytrhávajú z kontextu a skombinujú ich so svojimi heslami.

Ani v stredoveku sa veda nesimulovala tak masívne ako dnes na sociálnych sieťach. Niektorí antivaxeri by sa ešte aj inkvizítorom mohli zdať smiešni.

Komentátor Samo Marec si spomenul že "Monty Python mali skeč s organizovanými gangmi babičiek, ktoré na motocykloch terorizovali svoje okolie – a tam niekde sme sa ocitli. Organizované skupiny ľudí bez rúšok chodia nakupovať a pýtajú sa, čo s tým kto urobí".

Publicista Michal Havran vo svojom skvelom texte píše, že "po generácii príslušníkov odboja a disentu prichádza nová skupina odporu – zmes retroliečiteľstva, politických hajzlov, ktorí organizujú tance smrti na nezabezpečených mítingoch, grázlov, čo sa tešia, keď niekto zomrie na vedľajšie účinky vakcín, lebo to má dokazovať ich postoj, ich odhodlanie nakúpiť si ako horda barbarov v Lidli".

No a potom sa pozrieme na Fica

Nikto, ani banda útočiaca bez rúška na obchody, nedosahuje cynizmus Roberta Fica. Lebo on autenticky neverí, že vakcína je zlo. Keby vládol, tak presviedča ľudí, aby sa zaočkovali, prípadne by jeho vláda už dávno pristúpila k povinnému očkovaniu v niektorých inštitúciách, ako to urobil Viktor Orbán. Lebo ako vládca pochopil, že štát musí fungovať.

Fico momentálne nepozná kategóriu viery, presvedčenia alebo názoru. Preňho existuje len kategória moci a propagandy. Všetko slúži jedinej veci, jeho návratu k moci: zdravie ľudí, ich sklamanie, krátka pamäť národa.

Ani uniknuté nahrávky z poľovníckej chaty Ficovi neublížili. Nevysvetľuje ich, lebo pre svojich voličov nemusí.

Samozrejme, novinári naďalej kladú otázky ohľadne okolností odpočúvania, prípadných následkoch či už pre návštevníkov chaty, alebo pre inštitúcie, ale obsah nahrávok nemôžu ignorovať. Zároveň chápeme, že to nemá byť obscénna exhibícia Ficovho dna.

Nie všetko, čo na tej chate odznelo, sa má dostať do uší verejnosti, ale pri niektorých informáciách verejný záujem existuje. Môj kolega Peter Kováč pripravil pre čitateľov prehľad toho, čo sme sa z nahrávok dozvedeli.

Opäť Bašternák a opäť otázky

Pred vyše desiatimi rokmi odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák naplánoval stavbu na rohu ulíc Vajnorská a Odbojárov. Projektu sa neskôr zbavil, ale zdá sa, že Nová Vajnorská sa nezbavila otázok ani po príchode nového developera.

Môj kolega z Indexu Tomáš Vašuta vysvetľuje, ako nový developer naložil s projektom: tvrdil, že ho zmenšuje – ale zdá sa, že opak je pravdou.

Bagatelizované ódy na Tisa

Mali by sme diskrétne pomlčať o tienistých stránkach literárnych velikánov a sústreďovať sa len na poetickú hodnotu? Určite nie.

Reportér denníka SME Peter Getting sa pozrel na tvorbu Jána Kostru a na tie obdobia jeho tvorby, o ktorých učebnice diskrétne mlčia. Popritom Kostra je autorom aj takých básní, ktoré oslavujú zločinecké režimy a ich predstaviteľov, napríklad Jozefa Tisa.

Vnímanie osobností aj s ich tienistými stránkami je nevyhnuté pre národ, lebo len tak sa dokáže vyrovnať s vlastnou históriou. Je to nevyhnutné aj preto, aby sme sa ubezpečili, že tvorba týchto autorov nebude zneužívaná na legitimizáciu zločineckých režimov.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME