Výber šéfredaktorky: Politickí požierači vymytých mozgov

Mnohí ľudia pod vplyvom bludov Roberta Fica a jeho pätolizačov vnímajú svet okolo seba skreslene.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

roky poletovali nad našimi hlavami varovania, že sme uprostred hybridnej vojny. Vypočuli sme si ich, niektorí si vedeli aj reálne niečo pod tým predstaviť, ale mnohí si to uložili tak, že ich sa to až tak netýka. Veď tým, čo majú vymyté mozgy, sa dokážu vyhnúť a oni vedia rozlíšiť pravdu od klamstva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Potom sme si čítali o armáde ruských trolov a že sa dá takým rozosievaním propagandy aj celkom dobre uživiť. Človek na sociálnych sieťach však nevidí tváre za fotkami zabudnutých akčných hrdinov a nevie, kto konkrétne diskutuje pod falošnými identitami typu bojovnik123.

Máme tu aj politických požieračov aj tých hlasov, o ktoré už seriózne strany nestoja. Nie z neúcty k voličovi, ale práve preto, že si svojich voličov vážia a nechcú ich uzamknúť spolu s tými, ktorí by dnes tlieskali aj Tisovi. Aj oni sa naplno ponorili do hybridnej vojny.

Dnes sa ich práca stelesňuje v názoroch časti populácie a v povýšení dojmológie na obrannú stratégiu krajiny. Ak dostatočne silno zažmúrime oči, neuvidíme násilnosti proti územnej celistvosti suseda, tak nás narušiteľ ušetrí. A budeme len dúfať, že neprídeme na rad.

Stáva sa?

Mnohí ľudia dnes pod vplyvom bludov Roberta Fica a jeho pätolizačov takto vnímajú Ukrajinu a ruské aktivity blízko jej hraníc. Čo sa vlastne plašíte, veď Rusko nech si na svojom území robí, čo chce. My pre kúsok zeme, čo ukradli inej krajine, krvácať nebudeme.

Lenže veľmi umne a presne nás vyzval môj kolega komentátor Samo Marec, aby sme si predstavili toto: Maďarsko vznesie územné nároky na Žitný ostrov a celú južnú časť Slovenska. Budú to oprávnené požiadavky; historicky mu predsa vždy patril, rovnako ako celé Slovensko, a žije tam významná maďarská menšina. Potom Maďarsko presunie v rámci cvičenia armádu k Ostrihomu a nastolí požiadavky: Slovensko o sebe rozhoduje a nemalo by, lebo spôsob, ktorým Slovensko o sebe rozhoduje, sa Budapešti nepáči (okrem toho na Slovensku utláčajú Maďarov). Rokovania sa skončia neúspechom; cez most medzi Ostrihomom a Štúrovom môžu medzitým prejsť maďarskí vojaci. No tak to napokon predsa len nebolo cvičenie, no. Stáva sa.

To je iné, povedali by mnohí. V čom vlastne? Veď Viktor Orbán a jeho minister zahraničia rutinne hovoria o Hornej zemi a zjednotení všetkých Maďarov.

Čítajte: Predstavte si, že Maďarsko zaútočí na Slovensko

Čo sa vlastne deje

Úloha interpretovať si z rôznych zdrojov, čo sa vlastne deje dnes blízko hraníc Ukrajiny, padá ťaživo na mnohých čitateľov.

V podstate sa ani ukrajinskí politici nezhodnú so svojimi západnými kolegami, či je čas na znepokojenie, ostražitosť alebo rovno paniku. Komentátori sú odvážnejší vo svojich odhadoch a núkajú rôzne scenáre.

Reportér denníka SME však zhrnul pre čitateľov základné fakty, aby sa zorientovali aj tí, ktorí dodnes úplne nepochopili, čo sa reálne deje, prečo Rusku na Ukrajine záleží a aj to, ako by prípadný konflikt zasiahol Slovensko.

Čítajte: Chce si Rusko pripojiť Ukrajinu? Ako by mohli vyzerať útoky?

Rusko ako tajomná krajina?

Zrazu mnohí v sebe odhalili skrytého znalca ruskej nátury a aj pri vyhodnocovaní toho, kde je naše miesto, sa spoliehajú na akúsi slovanskú vzájomnosť, veď brat bratovi neublíži. Ostáva len veriť, že rezort diplomacie sa nebude riadiť literárnymi dielami a folklórom do veľkej miery živených aj Ruskom.

Publicista Michal Havran vysvetľuje, že „väčšina slovenského obyvateľstva si predstavuje Rusa ako dvojmetrového tankistu z kurskej bitky, ktorý keď práve nezabíja nemeckých a ukrajinských fašistov, si pri svojom dele číta Dostojevského a večer po boji uteká do divadla alebo na balet.“

To všetko aj preto, že Rusko o sebe nevytvára reálny obraz a pre mnohých zvonka ostáva nepreniknuteľné s pár obrazmi pátosu a hrdinstva.

Čítajte: Tento typ mystickej sebaštylizácie má ničivý potenciál

Keď lustrovali novinárov

Prednedávnom Robert Fico nazval novinárov organizovanou zločineckou skupinou, ktorá škodí štátu. Čo je súčasť jeho propagandy a odvádzania pozornosti od káuz, ktoré sa diali počas jeho poslednej vlády.

Napríklad ako nezákonné lustrácie novinárov, ktoré vykonávala skutočná organizovaná skupina, a aj keď sme len na začiatku cesty, aby aj súdy vyhlásili, že bola zločinná, bol to v demokracii neakceptovateľný zásah do životov novinárov.

Kolega Peter Kováč pre čitateľov sleduje kauzu bývalého funkcionára NAKA Pavla Vorobjova, ktorý okrem iných lustroval aj zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Ukončenie vyšetrovania prípadu potvrdila pre SME polícia.

Čítajte: Službičky pre kamoša. Vorobjov opísal, ako lustroval pre Bödöra

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME