Výber šéfredaktorky: Naše leto s Matovičom a krízou

SaS žiada od Matoviča niečo, čo je nad jeho sily.

vyzerá to tak, že toto leto sa už koaličná kríza nevyrieši. Sloboda a solidarita oznámila, že je ochotná ostať v koalícii, len ak Igor Matovič druhýkrát odstúpi z vládneho postu. Dali mu čas do konca prázdnin.

Dávať OĽaNO ultimáta, aby strana odvolala Igora Matoviča z pozície ministra financií, je asi také, ako očakávať od ľudí vo výťahu, že sa zbavia výťahára, ktorý stláča všetky gombíky, vyvezie ich na najvyššie poschodie, dokonca výťah ešte aj vlastní.

OĽaNO je Matovič. Poslanci, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke OĽaNO, síce môžu hlasovať v parlamente pod vplyvom mýtov alebo konšpirácií, toto si interpretujú ako svoju slobodu, ktorá, žiaľ, často nahlodáva slobodu iných, ale majú minimálny dosah na Matoviča.

Médiá pripravujú rôzne scenáre vývoja. Aj moji kolegovia Michal Katuška a Daniela Hajčáková pripravili päť možností nevynímajúc tú, že vládna kríza jednoducho len vyhnije.

On je predsa taký

Ale na konci dňa je najrelevantnejšia analýza Matovičovej osobnosti, ktorá funguje výlučne v kategóriách výhier a pomsty. Ignorujúc zákony aj nepísané zákonitosti.

„Povedalo sa 'on je predsa taký' a mávlo sa rukou. Ibaže on mohol byť 'taký' práve preto, že mu to umožňovali,“ napísal kolega Peter Tkačenko. „Vo vláde bol svojvoľným diverzantom ignorujúcim všetky písané aj nepísané pravidlá a vláda fungovala! Zázrak.“

Podľa Tkačenka túto situáciu posväcoval svojím fungovaním premiér Eduard Heger. „Ten sa namiesto vynucovania pravidiel a vlastnej autority slovníkom škôlkara dojímal nad svojou kultúrou úcty a so šarmom rozdrapeného farára dával občanom za vzor samého seba. Dopadlo to, ako muselo.“

Jasné, že neodstúpi

SaS žiada od Matoviča niečo, čo je nad jeho sily. Urobiť krok v záujme utíšenia sporu, ktorý zároveň neutíši urazenosť a zaváňa prehrou, si vyžaduje úsilie a výbavu, ktorú Matovič nedokáže poskytnúť.

K osobe premiéra Eduarda Hegera už povedali všetko relevantné kolegovia komentátori. Opakujúce sa rétorické cvičenie o tom, ako by sa mal stať skutočným premiérom, je opodstatnené, ale sú naše očakávania reálne?

Autokracie sú často vydané napospas vôli, mániám a túžbam jedného človeka, ktorý si buduje okolo seba kulisy moci, ale Matovič nám ukázal, že toto sa pokojne môže stať aj v demokracii.

Kam bude smerovať RTVS?

Mnohí odborníci, novinári dokonca aj politici sa zhodli, že prvou podmienkou pre očistu RTVS je odchod Jaroslava Rezníka z pozície generálneho riaditeľa. Dôvody za posledné týždne odzneli niekoľkokrát. Bolo, samozrejme, nefér pripísať úpadok inštitúcie, ktorá s menšími prestávkami trvá desaťročia, jedinému človeku.

Na nového šéfa Ľuboša Machaja padajú naše očakávania. Či unesie objektívne ťažké bremeno, sa pravdepodobne najskôr ukáže v oblastiach, ktoré boli najviac kritizované.

Podľa publicistu Michala Havrana najproblematickejšími ostávajú takzvané politické diskusie, ktoré nie sú ani diskusiami, ani politickými.

„RTVS roky ako súčasť dohody za politický pokoj organizuje zabíjačky medzi akýmisi politikmi, ktorí z nedeľného vykrikovania urobili najslabší a najnekultúrnejší program verejnoprávneho priestoru.“

Bude zaujímavé sledovať, ako sa spravodajstvo a diskusie na RTVS zmenia, kto budú kľúčoví ľudia v Machajovom tíme, či sa do RTVS vrátia ľudia, ktorí odchádzali zo zúfalstva nad presakovaním politiky do inštitúcie, alebo budú nastavovať latky bývalí hovorcovia.

Volvo zaparkuje na východe

Občas aj zahraničné médiá venovali Slovensku bombastické titulky vďaka automobilkám. Ich príchod sprevádzal optimizmus, ktorý dokonca prehlušil aj upozornenia, že jednostranná orientácia ekonomiky na automobilky nesie svoje riziká. Volvo bude svoje elektromobily vyrábať na východe Slovenska, kde podľa bývalého premiéra Roberta Fica vlastne nič nie je.

Čo teda príchod Volva, ktorý spúšťa nový závod v Európe takmer po šesťdesiat rokoch, pre Slovensko dnes znamená? Kolegovia z Indexu Tomáš Vašuta a Jozef Tvardzík pre čitateľov pozbierali všetky podstatné informácie k príchodu nového investora.

Oscar v trezore

Keď kolegyňa Kristína Kúdelová odcestovala na filmový festival v Karlových Varoch, tí, čo sledujú jej prácu, tušili, že sa porozpráva s veľkými hviezdami a urobí to spôsobom ďaleko presahujúcim krátke správy o tom, aký film kto natočil alebo kto má nového partnera.

Geoffrey Rush Kristíne napríklad prezradil, že svojho Oscara za film Žiara má v trezore, lebo sa sťahuje a do Karlových Varov si prišiel prevziať ocenenie za svoje celoživotné dielo.

V rozhovore pre SME povedal, že ešte stále nevie prijať, keď mu takúto cenu ponúknu. "Tu všade na plagátoch vidím, že festival má päťdesiatšesť rokov. Na toľko sa cítim aj ja. Tento vek sa mi zdá primeraný, takže niekedy si musím pripomenúť, že ľudia okolo mňa to môžu vidieť inak."

