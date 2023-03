Skutočná mizéria by bola, keby teraz niekto obhajoval nomináciu Klusa

Klus nechápe to, čo zjavne všetci okrem neho pochopili.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

na chvíľu sa verejnosť začala intenzívne zaujímať o Európsky dvor audítorov. Neznamená to jarou prebudenú masovú vášeň pre finančnú kontrolu alebo transparentnosť. Bola to skôr zvedavosť, ako vyzerá slovenská blamáž na pôde Európskeho parlamentu.

Tentoraz ju zosobnil Martin Klus, ktorému sa nepodarilo presvedčiť jediného člena výboru europarlamentu pre kontrolu rozpočtu o tom, že by mohol byť dobrým európskym audítorom. Spolu s kolegami by sledoval, či peniaze daňových poplatníkov Únie nezneužívajú vlastné inštitúcie.

Mnohí si pozreli aj záznam z rokovania, pravdepodobne prvýkrát v živote, následne hovorili o pocite kolektívnej hanby.

Prečo malo ministerstvo financií potrebu nominovať práve Klusa? Boli to politické dohody. Jedna z vecí, na ktorú sa pýtali aj členovia komisie, bolo, či Klus svojou kandidatúrou nezaberal miesto nejakému kvalitnému kandidátovi. Samozrejme, že zaberal, lebo skutočná mizéria by bola, keby niekto naozaj veril, že Klus je najlepší kandidát krajiny na túto pozíciu.

Zároveň Klus namiesto toho, aby sa stiahol, tvrdí, že vypočutie pred rozpočtovým výborom je najmenej podstatná časť konania. „Cítim vysokú mieru krivdy. Stále neviem pochopiť, čo sa tam vlastne v stredu stalo,“ povedal pre Denník N.

To, že Klus nechápe, čo sa na tom výbore stalo, je ďalší problém, lebo zjavne to všetci okrem neho pochopili. Otázky, ktoré mu kládli, boli relevantné a on mal priestor sa k nim vyjadriť.

Samozrejme, zasadanie výboru prináša predsa len aj jednu pozitívnu správu: ľudia, ktorí vyberajú kontrolórov, nie sú byrokrati, chápu dôležitosť inštitúcie, nie je možné ich oblafnúť PR prezentáciou a chápu problematickosť politických nominácií.

Ďalšie prvenstvo

Kolega Michal Katuška si pozrel zasadanie výboru namiesto tých, čo tú trpezlivosť nemali. Prináša najvážnejšie výhrady členov výboru.

„Vaše skúsenosti s financiami sú marginálne,“ povedal Klusovi europoslanec za Francúzsko Gilles Boyer. Výraz „politická korupcia“ a narážky na to, že Klus mohol nomináciu získať výmenou za podporu vlády, ktorá stratila väčšinu v parlamente, v otázkach použili aj niektorí ďalší poslanci, píše Katuška.

Produktívna vedkyňa

Denník SME otvoril prípad vedkyne Miroslavy Kačániovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorá za minulý rok vykázala 280 publikácií, čo sa mnohým vedcom zdá nerealistické číslo. Navyše publikuje aj v časopisoch, ktoré sú na medzinárodnom zozname problematických publikácií.

Kolega Matin Vančo svojím textom otvoril tému nedostatkov v rozlišovaní kvalitnej a nekvalitnej vedy, tak ako aj pri jej oceňovaní.

Slovenské akademické prostredie Kačániovej nezvyčajnú publikačnú tvorbu nielen doteraz prehliadalo, ale vedkyňa dokonca získala niekoľko prestížnych vedeckých ocenení, píše Vančo.

Všetko raz zhorí?

Požiar v Banskej Štiavnici otvoril mnoho otázok o tom, ako sme pripravení chrániť naše pamiatky, historické budovy. Ale aj o tom, čo vlastne Banská Štiavnica mimo statusov hrôzy a ľútosti na facebooku pre krajinu znamená.

Publicista Michal Havran sa zamyslel nad tým, čo Štiavnica znamená pre ľudí, ktorí tam žili a v skutočnosti pracovali ako baníci a verili, že mesto „nemôže prežiť zánik baníctva“.

„A o pár rokov zostane z baníctva iba salamander, čierne uniformy s maďarskými a so slovenskými nápismi a muži so zanesenými pľúcami, obštrukčnou chorobou pľúc, edémom alebo rakovinou,“ píše Havran.

Smejme sa cez slzy

Kolegovi Samovi Marcovi napísala známa, že jeho autorské strany už nie sú také zábavné ako kedysi. Kolega Marec sa rozhodol pozbierať všetky paradoxy posledných dní, aby ukázal, že niekedy smiech je prirodzená reakcia na to, čo sa deje na Slovensku. Smiech cez slzy.

„Máme Demokratov a demokratov, ktorí sa chcú s Demokratmi spájať, ale aj demokratov, ktorí sa s Demokratmi spájať nechcú, no a okrem Demokratov, demokratov a demokratov máme ešte aj demokratov, ktorí zakladajú úplne nové demokratické strany, lebo sa s Demokratmi nespojili, plus demokratov, ktorí by sa aj s niekým spojili, ale nikto ich nechce,“ píše Marec.

Ako obnovovať?

Kolegyňa Eva Frantová často prináša čitateľom vysvetlenia, ktoré im pomáhajú zorientovať sa v spleti administratívnych úkonoch. Všetko si to pre nich naštuduje, porozpráva sa so zdrojmi a potom im to vysvetlí.

Tentoraz im radí, ako postupovať, ak sa chcú prihlásiť do novej výzvy na obnovu domov a čo na to potrebujú.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME