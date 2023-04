Vďaka Smeru máme už aj odsúdeného guvernéra

Už len za podozrenia, ktorým čelil Kažimír, sa v zahraničí odstupuje.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Robert Fico a jeho strana sa intenzívne snažia presvedčiť voliča, že korupcia nie je vážnym problémom Slovenska. Že pre spravovanie štátu existujú oveľa horšie veci než podplácanie, tunelovanie, krátenie daní, ohýbanie štátnych zákaziek alebo protekcia pre oligarchov. Ochotne sa podpisujú pod slogan, že „len nekradnúť nestačí“.

Ak priateľov a sympatizantov Smeru začnú stíhať pre podozrenie z korupcie, tak z toho robia politický boj a prehlušujú diskusiu o podstate týchto trestných činov. Akoby núkali voličom dohodu: stabilita a pocit, že môžete slobodne nenávidieť akéhokoľvek nepriateľa, niečo stoja a my si to vyúčtujeme z vašich daní.

Snažia sa navodiť dojem, že nejaký 50-tisícový úplatok je bezvýznamná hovadina a že to všetko je len otázka terminológie. Veď len dorovnávali platy, dávali všimné, aby všetko fungovalo. A všetko to bolo v medziach zákona.

Našťastie v budovaní mafiánskeho štátu sme sa nedostali tak ďaleko, že by vládna moc zmenila zákony tak, aby korupčné správanie bolo zákonom ošetrené. To sa za posledné desaťročie udialo v Maďarsku napríklad pri pravidlách pre štátne zákazky. Ale keby sa Smer vrátil k moci, bezpochyby táto inšpirácia nájde svojho autokrata.

Správa o tom, že sudca Špecializovaného trestného súdu uznal guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za vinného z korupcie, zapadá do tohto obrazu. Aj to, že guvernér momentálne zastupuje Slovensko vo Washingtone a jeho partneri jeho odsúdenie zaručene nebudú považovať za bezvýznamný detail alebo znak politického terorizmu.

Už len za podozrenia, ktorým čelil Kažimír, sa v zahraničí odstupuje. Je málo pravdepodobné, že po odsúdení Kažimír pohotovo zloží svoju funkciu. Skôr sa spolieha na to, že sa zvezie na kampani Smeru, ako štátna moc likviduje opozíciu.

Popritom, tieto obvinenia a práca vyšetrovateľov načrtáva obrysy korupcie na najvyšších miestach, o ktorých bývalý minister vnútra Robert Kaliňák tvrdil, že neexistuje. Ale novinári o nej písali počas všetkých vlád Roberta Fica.

Lebo najsilnejšia motivácia Fica získať moc a nastoliť autokraciu nie je o inom svetonázore alebo hodnotách. Tá pohnútka je v podstate banálna: chce zahladiť a zlegitimizovať práve túto korupciu.

Čo sa stalo s Kažimírom?

Kolega Peter Kováč priniesol informáciu o odsúdení guvernéra Kažimíra, ktorý je obžalovaný z podplácania Františka Imreczeho, bývalého prezidenta finančnej správy, aby ukončil odvolacie daňové konania podľa želania našich ľudí.

Čítajte: Kažimíra uznal sudca za vinného z podplácania. Ako prvého z top predstaviteľov Smeru

Michal Katuška sa zas pozrel na to, aká je pravdepodobnosť, že Kažimír, ktorý momentálne asi svoje odsúdenie vysvetľuje zahraničným kolegom vo Washingtone, zo svojho postu odstúpi.

Čítajte: Správa o vine zastihla Kažimíra vo Washingtone so svetovými finančníkmi. Slovensku spôsobí reputačné škody

Komentátor Peter Schutz však považuje peňažný trest stotisíc eur pre Kažimíra za smiešny a zároveň za „garanciu do budúcnosti, že s terajšou legislatívou a trestnou politikou zostane pre najvyššiu politickú korupciu Slovensko naďalej zemou zasľúbenou“.

Čítajte: Trest pre Kažimíra garantuje, že korupcii sa bude ďalej dariť

Komentátorku Natašu Holinovú na odsúdení Kažimíra zaujalo to, že „veľa nechýbalo a generálny prokurátor Maroš Žilinka by to bol zmaril. Lepšie povedané znovu zmaril. A to je už jasné aj slepému, hluchému, špecializovanému a generálnemu, že tie isté dôkazy, ktoré sa vlani Žilinka podujal hodnotiť, hoci mu to vôbec neprináleží, teraz Špecializovaný trestný súd vyhodnotil presne opačne“.

Čítajte: Odsúdený Kažimír je informáciou o Žilinkovi

Ako sa obhajuje smotánka Smeru?

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar je obvinený, že zasahoval do vyšetrovania citlivých prípadov a zneužíval políciu v prospech Smeru. Moji kolegovia Matúš Burčík a Peter Kováč ho zobrali za slovo potom, ako vyhlásil, že o „nezákonnostiach počas vyšetrovania" je ochotný diskutovať s kýmkoľvek“ a požiadali ho o rozhovor. Na moje prekvapenie súhlasil.

Ozvalo sa zopár čitateľov, že prečo dáva denník SME priestor človeku, ktorý je obvinený z takého závažného zneužívania polície. Myslím, že ak si čitateľ rozhovor prečíta, pochopí, že Gašpar je konfrontovaný informovanými a pripravenými novinármi, ktorí okamžite overujú jeho tvrdenia. A to je jedna zo základných úloh médií: rozprávať sa so širokým okruhom ľudí, žiadať od nich odpovede na citlivé otázky a ukázať čitateľovi spôsob, ako myslia.

Gašpar napríklad nevedel vymenovať jedinú veľkú kauzu, ktorú polícia počas jeho éry vyriešila.

Čítajte: Bývalý policajný prezident Gašpar: Ak by som nebol so Smerom, nikto by ma nepozeral

TransFér

Kolegyňa Michaela Žureková sa dokáže rozprávať o ťažkých veciach. Nevyhýba sa témam, ktoré si vyžadujú citlivosť, pripravenosť a nesmiernu empatiu. Ale aj odvahu. Dáva tým hlas ľuďom, ktorých by sme za iných okolností nepočuli. Ani by sme o nich nevedeli. Jej podcastový projekt TransFér o živote transrodových ľudí na Slovensku je jedným z takýchto počinov.

V druhej časti sa rozprávala s transrodovou ženou Lily Dubský a transrodovým mužom Lukášom Závatzkým. Všetci hovoria, ako pre seba hľadali zdravotnú starostlivosť a s akými limitmi sa na Slovensku stretli.

Počúvajte: Operácia bola horor, ale konečne som sama sebou, opisuje transrodová žena premenu tela

Hyperloop? Zabudnite

Možno si pamätáte správu o tom, že na Slovensku sa bude stavať ultramoderný dopravný systém hyperloop, ktorý prepojí Viedeň s Bratislavou. Za správou, ktorá preletela všetkými médiami a nadšencov technológií dostala do vytrženia, stála americká firma Hyperloop Transportation Technologies. Kolega Tomáš Vašuta vám, žiaľ, musel priniesť správu: nič z toho nebude.

Čítajte: Svetový unikát na Slovensku? Američania od začiatku blufovali

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME