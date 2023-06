Fico chce navracať dôstojnosť. Pre koho?

Smer už dávno kašle na podstatu definície sociálnej demokracie.

ak poslanec fašistickej strany nepodporí úradnícku vládu lebo kde sme sa to dopracovali, aby na Slovensku bol premiérom predstaviteľ národnostnej menšiny, tak je uveriteľné, že je to jeho skutočný dôvod. Ako výsledok emancipácie nenávisti a hlúposti na Slovensku.

Ale keď Robert Fico povie, že dôvod prečo nepodporí vládu Ľudovíta Ódora je, že tá si nevšimla „skutočné problémy Slovenska, ako narastajúca chudoba, zdražovanie potravín, pokles reálnych miezd, či drahé hypotéky,“ tak to je očividné, že chce ešte aj tento akt využiť pre svoju kampaň.

Dôstojnosť chce Slovákom navracať človek, ktorý zo všetkých aktívnych politikov mal najväčšiu moc a možnosť vytvoriť pre čo najširšie vrstvy dôstojnejší život. Namiesto toho pracoval na tom, aby tu vznikla zámožná a politicky dobre prepojená vládnuca vrstva – niečo, čo mnohí nazývajú mafiánsky štát.

Škoda, že sa šéf Smeru hneď nepodelil s tým, ako by napríklad znižoval hypotéky a zvyšoval reálne mzdy a to všetko za štyri mesiace. Hovorí o úlohách sociálnej demokracie, lenže jeho strana dávno kašle na podstatu tejto definície.

Iba absorbuje všetko, čo funguje - od nacionalizmu, cez útoky na menšiny, až k spolupráci s fašistami.

O Ficovi už všetko vieme

Vlastne nič z toho, čo Fico urobí alebo hovorí, už nie je správou, lebo útočí a obviňuje NATO a prezidentku už niekoľko rokov.

„Všetci vieme, čo je Fico zač: veď v parlamente je od roku 1992. Ľudia, ktorí ho volia, to robia práve preto, aký je (alebo im to minimálne nevadí). Ľudia, ktorí ho, naopak, nevolia, to tiež robia práve preto, aký je. Keby jeho voličom nejako zásadne prekážala kritika NATO, USA a prezidentky, tak by ho nevolili a on by neútočil. Ale neprekáža a útočí,“ píše kolega Samo Marec.

Podľa neho tí, čo to všetko chcú chápať, to už dávno chápu; „tých, ktorí to nechápu a chápať nechcú, nepresvedčí ďalšie kolo informácií o frenetickej Ficovej aktivite“.

Aj keď to všetko vieme, neprestaneme písať o Ficovi, keďže je predsedom momentálne najpopulárnejšej strany.

Ospravedlnil sa Sulík? Nie celkom.

Bývalý minister financií Ivan Mikloš si prečítal predvolebný blog Richarda Sulíka, v ktorom vraj hovorí o svojich chybách. Podľa Mikloša však tento text vôbec nedopadol ako sebareflexia.

Mikloša úprimne mrzí ako dopadol Sulík v politike, „pretože Slovensko potrebuje modernú stredopravú občiansku liberálnu stranu a Saska takouto stranou mohla byť. Ale nie je ňou a obávam sa, že ňou ani nebude.“

Mikloš dôvod vidí najmä v osobných vlastnostiach dominantného predsedu a nachádza v ňom stopové prvky populistu.

Ako sa darí deťom po dvojmiliónovom lieku?

Keď Editka dostala v marci tohto roku dvojmiliónový liek zolgensma, ktorý dokáže zastaviť napredovanie spinálnej muskulárnej atrofie, na Slovensku sa spustila polemika, či ho dievčatko malo dostať. Stojí totiž dva milióny eur a nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Kolega Ján Krempaský navštívil rehabilitačné centrum, ktoré sa venuje deťom s podobným ochorením.

Rozprával sa s piatimi rodičmi ktorých deti majú SMA a dostali tento liek. Prečítajte si, ako sa Amélia zmenila z nehybnej handrovej bábiky na aktívne dieťa.

Ďalší veľkolepý pád

V roku 2018 ešte firma A-Z Lokomat prekonala hranicu 20 miliónov tržieb. Aspoň na papieri. Dnes je už skrachovaná a zanechala za sebou obrie dlhy.

„V dlhom zástupe veriteľov nenájdete len banky či obchodných partnerov, ale aj štátne inštitúcie,“ píše Tomáš Vašuta z Indexu, ktorý pre vás vyrozpráva ako sa takýto príbeh môže na Slovensku udiať.

Deti džungle

Ako štyri deti prežili nie len pád lietadla ale aj štyridsať dní v Amazonskom pralese? Kolega Lukáš Onderčanin si pre vás o tom prečítal dostupné správy, aby vám mohol vyrozprávať tento fascinujúci príbeh prežitia.

Ich mama zomrela, ale deti prežili vďaka najstaršej dcére Lesly, ktorá dokázala identifikovať, ktoré ovocie je jedlé a ktoré jedovaté, našla pitnú vodu a vyhla sa nebezpečným rastlinám aj zvieratám.

