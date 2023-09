Bude po voľbách Fico normálny? Určite nie

Fico tentoraz potrebuje vyhrať na viac než len štyri roky.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

nemôže sa stať, že Robert Fico v snahe vyhrať voľby hovorí aj znepokojivé veci, ale po voľbách, keď sa dostane k moci, bude „opäť normálny proeurópsky politik“? Viacero zahraničných diplomatov mi v poslednom čase položilo túto otázku.

Už v samotnej otázke je zakorenený omyl, že Fico sa stal autokratom počas volebnej kampane a ešte donedávna chránil demokratické inštitúcie.

Šéf Smeru sa nestal obdivovateľom Vladimira Putina v čase vyhlásenia predčasných volieb. Dnes už Ficovu svalovú hmotu tvoria aj voliči, ktorí donedávna volili fašistov, nacionalistov, homofóbov a rasistov. Nemôže ich po voľbách len tak vymeniť. A nemôže ich ani len tak prestať kŕmiť.

Robert Fico tentoraz potrebuje vyhrať na viac než len štyri roky. Bude sa musieť každý deň uchádzať o priazeň voliča. Ak ju raz získa, už nikdy viac si nebude môcť dovoliť stratu moci.

A ak je pre politika toto hlavný cieľ vládnutia, nemôže byť partnerom európskych inštitúcií. Často sa totiž zasadzujú za veci, ktoré sa práve jeho voličom nemusia páčiť.

Takže nie, Robert Fico nepredvedie žiadnu pozitívnu metamorfózu. Bude sa stretávať s partnermi z Európy, usmievať sa na nich, fotiť sa s nimi, ale doma im bude vrážať nôž do chrbta. Bude zvnútra rozkladať tieto inštitúcie, tak ako jeho majster, premiér Viktor Orbán.

Bude ukazovať svaly a vyhrážať sa Bruselu, označovať partnerov z NATO za okupantov, vetovať sankcie pre agresorov, útočiť na menšiny, obmedzovať slobodu tlače a jeho nominanti budú rozdávať európske peniaze. Lebo Fico verí, že mu to všetko prejde, keďže maďarský precedens je už na svete.

Dúfať v to, že Fico bude po voľbách ako ich víťaz opäť „normálny a proeurópsky“ politik, je ako veriť, že po ďalších prípadných vyhratých voľbách sa Orbán stane priateľom slobodnej tlače a vráti majetok rodiny do štátnej pokladnice.

Takže stačí, že mu verí pomerne veľká skupina voličov. Západní politici a diplomati by nemali.

Nostalgia za kosákom

Robert Fico a jeho Smer v časti populácie oslovuje naďalej prežívajúci sentiment ku komunistickému režimu. Niektorí si to mýlia so spomienkami na detstvo, iní s prácou, ktorú mali zaručenú, aj keď nemuseli pracovať, ale ďalší si ho spájajú s Putinovým Ruskom, teda so Sovietskym zväzom.

Bývalý minister financií Ivan Mikloš vo svojom komentári upozorňuje, že podľa prieskumu Ipsosu v nostalgii za komunizmom vedú priaznivci Smeru: „Až 57 percent z nich, 56 percent voličov SNS a 45 percent voličov Republiky nesúhlasí s tým, že komunizmus znamenal potlačenie slobody a demokracie.“

Mikloš dodáva, že nič neilustruje posun Smeru ku komunistickému extrému lepšie ako stúpajúca politická hviezda najhlasnejšieho slovenského obhajcu komunistického režimu Ľuboša Blahu. Kým vo voľbách v roku 2012 kandidoval na 85. mieste, o štyri roky neskôr stál na 38. mieste, v roku 2020 na 11. mieste a v nadchádzajúcich voľbách sa vyšplhal dokonca na tretie miesto kandidátky Smeru.

Všetko o pliage

Milan Majerský, šéf KDH, bude asi ešte na dlhý čas spojený so slovom „pliaga“. V diskusnej relácii na otázku, či korupcia, alebo LGBTQ ľudia sú väčšou hrozbou pre spoločnosť, odvetil, že oboje sú pliaga. Potom prišlo vysvetlenie, že on myslel ideológiu, nie konkrétnych ľudí.

Kolegyňa Zuzana Kepplová však upozorňuje, že snaha menšiny, hoc aj novej, pokúšať sa o prístup k právam, je ideológiou – ale takou, ku ktorej sa táto republika hlási. Zároveň hovorí aj to, že „strana by nemala v obhajobe svojho programu používať genocídny jazyk, čo sa – dá sa veriť, že nechtiac – podarilo Majerskému, keď hovoril o „pliage“.

Politickí kresťania dovoľujú LGBTI+ ľuďom láskavo existovať, ale v sivej zóne nevyrušovania, popritom, podľa Kepplovej, registrované partnerstvá sú lacná, rýchla a vlastne konzervatívna cesta pre LGBTI+ ľudí.

Všetko môže byť inak

Prieskumy vládnu náladám politických strán, ale aj našim. Deprimujú tých, čo sa boja o demokraciu, keďže Robert Fico jasne dominuje. Zároveň Progresívne Slovensko má šancu dobehnúť Smer, keďže strany nedelia neprekonateľné percentá. Niektorí majú pocit, že všetko je už rozhodnuté, a ďalší čakajú na prekvapenia.

Kolega Martin Vančo skúmal predvolebné prieskumy a následne výsledky volieb z minulých rokov. Hovorí, že voľby nemusia dopadnúť tak, ako momentálne prieskumy naznačujú. Napríklad v roku 2020 málokto očakával víťazstvo Igora Matoviča.

Keď aj vitráž dráždi

Zrazu každého zaujímala kultúra. Vizuál novej divadelnej sezóny Divadla P. O. Hviezdoslava, ironická napodobenina vitráží Janka Alexyho, vyvolala veľmi ostrú diskusiu, ktorá otvárala priepasti aj medzi podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Hlavne sa k nej vyjadrovali ľudia, ktorí až tak často do divadla nechodia, ale v dúhovej a ukrajinskej vlajke a v „odseknutej hlave Hviezdoslava“ videli liberálnu provokáciu a mnohé ďalšie veci.

„Úprimne si myslím, že väčšina z nich doteraz ani len netušila, že naše divadlo existuje, a že doteraz nevedia, kde presne sa nachádza. Dôkazom toho je, že aj ľudia zo Slovenského národného divadla sú teraz zaplavení nenávistnými správami, pretože viacerí bratia si myslia, že ide o tú istú inštitúciu,“ vraví riaditeľka DPOH Valeria Schulczová v rozhovore s kolegyňou Soňou Jánošovou.

Gastrokráli Košíc

Meno firmy Global Fina Košičania nepoznajú, napriek tomu, že na reštaurácie a bufety, ktoré prevádzkuje, narážajú na každom rohu. Napríklad firma mala zrekonštruovať slávnu kaviareň Slávia.

Kolega z Indexu Tomáš Vašuta sa pozrel na príbeh tejto firmy, ktorá má obrovské dlhy a „poľujú“ na ňu daniari. „Či v nej niečo nájdu, je otázne, medzičasom vymenila majiteľa.“

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

